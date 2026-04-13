PROMESSA
Grupo City quer pagar R$ 240 milhões por joia de 16 anos do Palmeiras
Eduardo Conceição está sendo monitorado por City, PSG, Chelsea, Arsenal e Barcelona
O Palmeiras vem vivendo uma excelente fase com sua base - e o mundo inteiro está percebendo. Desta vez, o jovem Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, virou alvo dos principais clubes da Europa, com o Manchester City liderando a corrida para tentar fechar o negócio o quanto antes.
Avaliado em cerca de R$ 625 milhões, o meia-atacante tem despertado interesse também de gigantes como Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal e Barcelona, que monitoram de perto a situação do atleta.
Leia Também:
A concorrência está chegando, e o City não quer deixar. Desde já, o clube inglês sinaliza uma proposta na casa de 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões, para iniciar negociações.
Do lado brasileiro, no entanto, a postura é clara - o Palmeiras não tem pressa. O clube já recusou investidas relevantes de clubes ingleses, incluindo ofertas entre 20 e 25 milhões de euros, recusadas sem nem sequer abrir negociações.
Isso porque o clube trata o jogador como um projeto esportivo antes de financeiro, sem intenções de abrir mão do talento muito facilmente.
Projeto esportivo
Internamente, o Verdão segue o mesmo modelo aplicado em casos recentes como Endrick e Estêvão, focando em desenvolver o atleta, dar minutos no profissional e só negociar quando o valor atingir patamares significativos para o clube.
Eduardo, inclusive, já tem contrato profissional até 2029, com multa rescisória estipulada em cerca de 100 milhões de euros, equivalente a mais de R$ 600 milhões, o que reforça o poder de barganha do clube.
Além disso, apesar do forte interesse europeu, há um fator determinante: o jogador só poderá se transferir para o exterior ao completar 18 anos, o que dá ao Palmeiras tempo para valorizar ainda mais o ativo.
Destaque precoce
Mesmo com apenas 16 anos, Eduardo já atua acima da sua categoria, participando do sub-20 desde os 15 e sendo um dos destaques da base palmeirense. Atualmente, ele está com a seleção brasileira disputando o Sul-Americano sub-17, vestindo a camisa 10.
A tendência é que, após a competição, ele inicie transição para o time principal comandado por Abel Ferreira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes