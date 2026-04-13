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SÉRIE D

Técnico da Juazeirense é hospitalizado após vencer Atlético-BA

Carlos Rabelo passou mal na viagem de volta após a partida e segue sob observação

Marina Branco
Por

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Técnico Carlos Rabelo pela Juazeirense
Técnico Carlos Rabelo pela Juazeirense -

A Juazeirense venceu o Atlético-BA por 2 a 1 no último domingo, 12, mas acordou angustiada na manhã seguinte. O técnico Carlos Rabelo foi hospitalizado após passar mal na madrugada desta segunda, 13, logo depois da viagem de retorno da equipe.

O treinador voltava de Alagoinhas, onde o Cancão de Fogo venceu o Atlético de Alagoinhas pela Série D do Brasileirão quando se sentiu mal.

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Segundo nota oficial do clube, Rabelo teve um mal-estar durante a madrugada e precisou de atendimento médico imediato. Ele foi encaminhado a um hospital, onde segue sob observação, aguardando resultados de exames.

A Juazeirense informou que está prestando total suporte ao treinador e à sua família, além de acompanhar de perto a evolução do quadro clínico.

Clube acompanha evolução

Em comunicado, a Juazeirense destacou confiança na recuperação do treinador e agradeceu as mensagens de apoio recebidas nas últimas horas.

O clube também informou que novas atualizações sobre o estado de saúde de Carlos Rabelo serão divulgadas conforme houver confirmação oficial dos médicos.

Quem é Carlos Rabelo

Natural de Tambaú (SP), o técnico de 61 anos tem uma grande trajetória no futebol. Ao longo da carreira, passou por clubes como Mirassol, São Bento, Ferroviária Barcelona de Ilhéus, Jequié e Galícia.

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Tags:

juazeirense Saúde Série D

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