Técnico da Juazeirense é hospitalizado após vencer Atlético-BA

Siga o A TARDE no Google

Técnico Carlos Rabelo pela Juazeirense - Foto: Juazeirense

A Juazeirense venceu o Atlético-BA por 2 a 1 no último domingo, 12, mas acordou angustiada na manhã seguinte. O técnico Carlos Rabelo foi hospitalizado após passar mal na madrugada desta segunda, 13, logo depois da viagem de retorno da equipe.

O treinador voltava de Alagoinhas, onde o Cancão de Fogo venceu o Atlético de Alagoinhas pela Série D do Brasileirão quando se sentiu mal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo nota oficial do clube, Rabelo teve um mal-estar durante a madrugada e precisou de atendimento médico imediato. Ele foi encaminhado a um hospital, onde segue sob observação, aguardando resultados de exames.

A Juazeirense informou que está prestando total suporte ao treinador e à sua família, além de acompanhar de perto a evolução do quadro clínico.

Clube acompanha evolução

Em comunicado, a Juazeirense destacou confiança na recuperação do treinador e agradeceu as mensagens de apoio recebidas nas últimas horas.

O clube também informou que novas atualizações sobre o estado de saúde de Carlos Rabelo serão divulgadas conforme houver confirmação oficial dos médicos.

Quem é Carlos Rabelo

Natural de Tambaú (SP), o técnico de 61 anos tem uma grande trajetória no futebol. Ao longo da carreira, passou por clubes como Mirassol, São Bento, Ferroviária Barcelona de Ilhéus, Jequié e Galícia.