Léo Vieira é o goleiro com mais defesas e gols evitados na Série A

Léo Vieira pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Se o Bahia continua brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão, muito passa pelas mãos de Léo Vieira. Contratado para dar segurança após a lesão de Ronaldo, o goleiro de 35 anos não só assumiu a titularidade como virou, rapidamente, um dos grandes nomes da competição.

Em apenas dez jogos, Léo já se tornou líder entre os goleiros da Série A, não somente em uma categoria, mas sim em três. Líder de defesas, com 46, de gols evitados, com 4,23, e nota no Sofascore, com 7,30.

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Além disso, o goleiro fez impressionantes 19 defesas em finalizações na área, quase duas por jogo, e manteve 77% de aproveitamento, tendo passado dois jogos inteiros sem sofrer gols.

A atuação mais recente reforça esse protagonismo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, fora de casa, Léo Vieira foi um dos destaques, segurando o resultado em momentos decisivos e ajudando o time a buscar a virada.

Após o jogo, o goleiro valorizou o resultado e deixou claro o objetivo do elenco. "Feliz por ajudar a equipe. Sabíamos que precisávamos dessa vitória para sonhar com coisas lá em cima. É difícil ganhar aqui", disse.

Carreira

Revelado pelo São Paulo, Léo Vieira passou anos como reserva, inclusive convivendo com Rogério Ceni, e só ganhou sequência já mais velho, a partir dos 27 anos.

Léo Vieira pelo Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

O goleiro rodou por clubes como Paraná, Athletico Paranaense e teve experiência no futebol europeu com o Rio Ave, antes de atingir sua melhor fase recente na Chapecoense, onde fez 66 jogos e se consolidou.

Léo no Bahia

A contratação pelo Bahia, até o fim de 2026, então, foi definida com foco em trazer experiência, mas acabou trazendo um goleiro que vestiu bem as luvas de Ronaldo e não deixou o time desamparado com o desfalque.

Com 1,93m, bom posicionamento e leitura de jogo, Léo Vieira se tornou um dos pilares do sistema defensivo tricolor, sem deixar espaço para João Paulo, goleiro que já era o reserva de Ronaldo antes da chegada de Léo.

Léo Vieira pelo Bahia | Foto: Divulgação I EC Bahia

Próximo desafio

O próximo compromisso do Bahia, no entanto, promete exigir muito. O Esquadrão encontra o Flamengo no Maracanã neste domingo, 19, às 19h30, pelo Brasileirão, em confronto direto na tabela e pedindo de Léo o mesmo destaque de sempre, mas com um afinco a mais para parar as bolas do segundo colocado da Série A.