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FORTE EM CASA

Barradão colossal! Vitória está entre os melhores mandantes da Série A

Leão da Barra venceu o São Paulo por 2 a 0 no último domingo, 11

João Grassi
Por

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Vitória x São Paulo no Barradão
Vitória x São Paulo no Barradão -

Após apresentar grande performance e derrotar o São Paulo por 2 a 0 no último domingo, 11, o Esporte Clube Vitória se consolida como um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Leão atuou em cinco rodadas no Barradão e venceu quatro vezes.

Além de ter conquistado 12 dos seus 14 pontos totais na Série A em Salvador, o Vitória não sofreu gols em nenhuma dessas quatro partidas. O Rubro-Negro só foi vazado na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, há mais de dois meses.

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A expressiva campanha deixa o Vitória com o quarto melhor aproveitamento como mandante no Brasileirão (80%), empatado com o próprio São Paulo. Na temporada passada, o Rubro-Negro fez 33 dos seus 45 pontos em casa, sendo o 10º mandante da competição em 2025.

"Não podemos perder a força no Barradão. Feliz por dar essa vitória para a torcida, somos um dos melhores mandantes, importantíssimo", afirmou o técnico Jair Ventura.

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Campanha do Vitória como mandante no Brasileirão

  • Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada
  • Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada
  • Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada
  • Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada
  • Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada
Torcida do Vitória na arquibancada
Torcida do Vitória na arquibancada | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sequência no Barradão

O Vitória ainda terá mais dois jogos no Barradão durante a semana. O primeiro será nesta quarta-feira, 15, às 21h30, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste. O segundo duelo acontece no próximo domingo, 18, às 20h, diante do Corinthians, pela rodada 12 do Brasileiro.

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