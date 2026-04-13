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Vitória é destaque na seleção da rodada após bater o São Paulo

Leão da Barra teve três atletas selecionados para o 'Time Ideal'

João Grassi
Por

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Lucas Arcanjo
Lucas Arcanjo -

Após apresentar grande performance e derrotar o São Paulo por 2 a 0 no último domingo, 11, o Esporte Clube Vitória foi considerado um dos destaques do fim de semana de Campeonato Brasileiro. Três rubro-negros foram selecionados para o 'Time Ideal' da 11ª rodada feito pelo Sofascore.

A seleção montada pelo aplicativo de estatísticas conta com o goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Ramon, sendo que os dois últimos foram responsáveis pelos gols do Leão na partida. Nenhuma outra equipe teve tantos jogadores lembrados.

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Com isso, o Time Ideal ficou assim: Lucas Arcanjo (Vitória); Igor Vinícius (Santos), Marllon (Remo), Cacá (Vitória) e Ramon (Vitória); Danilo (Botafogo), Savarino (Fluminense) e Éverton Ribeiro (Bahia); Moisés (Santos) e Pedro (Flamengo).

Arcanjo, inclusive, ficou empatado com Lino como o jogador da seleção com maior nota (8.4) recebida. Cacá e Ramon ficaram com 8.3 e 8.2, respectivamente.

Sequência no Barradão

O Vitória terá mais dois jogos no Barradão durante a semana. O primeiro será nesta quarta-feira, 15, às 21h30, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste. O segundo duelo acontece no próximo domingo, 18, às 20h, diante do Corinthians, pela rodada 12 do Brasileirão.

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