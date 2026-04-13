Bahia, Ceni, David Duarte e Cadu Santoro serão julgados pelo STJD

Ceni em Bahia e Palmeiras em meio à polêmica com arbitragem - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A derrota do Bahia por 2 a 1 para o Palmeiras foi rodeada por polêmicas, e segue rendendo fora das quatro linhas - agora oficialmente no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que julgará Rogério Ceni, David Duarte e Cadu Santoro.

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD marcou para a próxima quinta-feira, 15, às 11h30, o julgamento relacionado à partida disputada no dia 5 de abril, na Arena Fonte Nova, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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Quem será julgado

De acordo com o edital de citação e intimação, serão analisadas condutas de diferentes agentes ligados ao Bahia, sendo o próprio clube (Bahia SAF), Carlos Eduardo Santoro (diretor de futebol), David Duarte (zagueiro) e Rogério Ceni (técnico).

Todos foram enquadrados em artigos distintos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) após os desdobramentos do jogo e terão que responder judicialmente pelo ocorrido.

Artigos e possíveis punições

O Bahia foi denunciado com base no Artigo 206, que trata de atraso no início ou reinício da partida. A punição prevista é multa que varia de R$ 100 a R$ 1.000 por minuto de atraso.

Já o zagueiro David Duarte foi enquadrado no Artigo 243-F, §1º, que diz respeito a ofensas à honra relacionadas ao desporto. Por se tratar de declarações direcionadas à arbitragem, a pena mínima pode chegar a quatro jogos de suspensão, além de multa.

O diretor Cadu Santoro e o técnico Rogério Ceni respondem com base no Artigo 258, §2º, II, que trata de conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, especialmente por desrespeito à arbitragem. A punição pode variar entre uma a seis partidas de suspensão ou até 180 dias, dependendo da interpretação do tribunal.

Polêmica com arbitragem em Bahia e Palmeiras | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O que aconteceu?

O processo tem origem direta na forte reação do Bahia após o jogo, especialmente por conta do lance que definiu a vitória palmeirense já na reta final. Jogadores e comissão técnica reclamaram de uma suposta falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte, não assinalada.

Na súmula, o árbitro Lucas Casagrande registrou a abordagem do diretor Cadu Santoro na zona mista, "aqui você não apita mais. Pode relatar lá. Aqui você não apita nunca mais", afirmando que as palavras atingiram sua honra.

Já Rogério Ceni foi direto ao responsabilizar a arbitragem pelo resultado: "O jogo foi decidido pelo VAR. A arbitragem de hoje foi uma vergonha, principalmente o VAR".

David Duarte, por sua vez, também criticou duramente o lance. "O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa", afirmou o zagueiro.