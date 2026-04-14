FIFA bate martelo e Irã não trocará de sede na Copa do Mundo

Presidente da FIFA, Gianni Infantino - Foto: Photo by Odd ANDERSEN / AFP

A tensão entre Irã e Estados Unidos ganhou mais um capítulo na noite desta segunda-feira, 13. A FIFA negou o pedido da seleção iraniana de mudar a sua sede e local das partidas da Copa do Mundo de 2026 para o México.

A entidade decidiu manter o planejamento original de maneira definitiva. A principal justificativa foi a complexidade que seria alterar os locais poucos meses antes do torneio, o que impactaria o calendário, os deslocamentos, além de questões de segurança e estrutura.

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O que aconteceu?

A solicitação do Irã de mudar de sede na Copa do Mundo aconteceu após os Estados Unidos começarem a atacar, junto com Israel, alvos dentro do país. Em resposta, o Irã realizou ofensivas contra países vizinhos, como Jordânia, Catar e Arábia Saudita, que também disputarão o Mundial no meio do ano.

Outras justificativas

A decisão da FIFA também é uma medida de precaução, pois caso a FIFA aceitasse o pedido do Irã, abriria brecha para outras seleções pedirem mudanças por questões de segurança e política.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, viajou até a Turquia no dia 31 de março para se reunir com a seleção iraniana antes de uma partida amistosa contra a Costa Rica.

O Irã estará na Copa do Mundo. É por isso que estamos aqui Gianni Infantino - Presidente da FIFA

A seleção do Irã deve chegar até o estado do Arizona até o dia 10 de junho para começar os treinamentos no complexo esportivo Kino, na cidade de Tucson. O time ficará hospedado no hotel Westward Look Wyndham Resort & Spa.