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Lamine Yamal pede a presença de Neymar na Copa do Mundo: "Meu ídolo"

Declaração foi feita na entrevista coletiva antes da partida contra o Atlética de Madrid, na Champions League

Gustavo Nascimento
Por

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Neymar ao lado do jovem espanhol Lamine Yamal, craque do Barcelona de apenas 18 anos
Neymar ao lado do jovem espanhol Lamine Yamal, craque do Barcelona de apenas 18 anos -

O jovem espanhol Lamine Yamal, jogador do Barcelona, falou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. A declaração foi feita durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, um dia antes do jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid.

“Neymar fez parte da minha infância; ele é meu ídolo. Ele nos inspira a todos e é o tipo de jogador que você pagaria para ver jogar. Espero que ele possa estar na Copa do Mundo”, comentou o atacante de 18 anos.

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Para além dessa entrevista, Lamine Yamal faz questão de mostrar que tem o craque brasileiro como sua grande referência no futebol, seja no estilo de jogo ousado ou na irreverência fora de campo.

Reação na Champions

O Barcelona visita o Atlético de Madrid nesta terça-feira, 14, às 16h, para tentar reverter uma vantagem de dois gols construída pela equipe comandada por Diego Simeone no jogo de ida, no Camp Nou, casa do Barça.

Apesar da missão complicada, Lamine avalia o que o Barcelona precisa fazer para sair com a classificação:

“Somos uma equipe jovem e acho que nos saímos bem nesta temporada. Amanhã daremos tudo de nós. Precisamos ser intensos, não perder o jogo e não achar que uma virada é um milagre. Começamos perdendo por dois a zero, mas temos que jogar do jeito que sabemos”.

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