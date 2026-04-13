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REFORÇO?

Flamengo perde atacante titular para enfrentar o Bahia; saiba todos os desfalques

Jogador foi expulso no clássico Fla-Flu

Valdomiro Neto
Por

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Bahia x Flamengo pelo Brasileirão de 2025
Bahia x Flamengo pelo Brasileirão de 2025 -

O Esporte Clube Bahia terá um "reforço indireto" para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu o atacante Carrascal, por expulsão, no clássico Fla-Flu neste final de semana.

O que aconteceu?

No final do clássico carioca Fla-Flu, que terminou com o Flamengo vencendo o Fluminense pelo placar de 2 a 1. O atacante Carrascal deu uma entrada violenta no jogador Guga, do Fluminense, e foi advertido com um cartão vermelho direto.

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Com a aplicação direta do vermelho, o colombiano fica de fora da partida contra o Bahia, no próximo domingo, 19.

Atacante do Flamengo e da seleção colombiana, Carrascal tem 27 anos e se tornou titular absoluto do clube carioca. Em 2026, ele soma 2 gols e 4 assistências em 20 jogos.

Flamengo desfalcado

Carrascal não é a única baixa do Flamengo, que também não conta com outros jogadores para o confronto contra o Bahia. Outros desfalques são:

  • Saúl - Cirurgia no calcanhar
  • Everton Cebolinha - Fratura na costela
  • Jorginho - Lesão muscular na panturrilha
  • Pulgar - Lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito
  • Carrascal - Suspensão

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Situação dos times na tabela

O Bahia ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em 10 partidas disputadas. O Flamengo ocupa a segunda colocação, também com também 20 pontos. As equipes têm um jogo atrasado cada e o Rubro-Negro leva a melhor nos critérios de desempate.

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Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia flamengo

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