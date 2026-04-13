REFORÇO?
Flamengo perde atacante titular para enfrentar o Bahia; saiba todos os desfalques
Jogador foi expulso no clássico Fla-Flu
O Esporte Clube Bahia terá um "reforço indireto" para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu o atacante Carrascal, por expulsão, no clássico Fla-Flu neste final de semana.
O que aconteceu?
No final do clássico carioca Fla-Flu, que terminou com o Flamengo vencendo o Fluminense pelo placar de 2 a 1. O atacante Carrascal deu uma entrada violenta no jogador Guga, do Fluminense, e foi advertido com um cartão vermelho direto.
carrascal apelou que isso pic.twitter.com/OGxLPrDPJg— out of context brasileirão (@oocbrsao) April 12, 2026
Com a aplicação direta do vermelho, o colombiano fica de fora da partida contra o Bahia, no próximo domingo, 19.
Atacante do Flamengo e da seleção colombiana, Carrascal tem 27 anos e se tornou titular absoluto do clube carioca. Em 2026, ele soma 2 gols e 4 assistências em 20 jogos.
Flamengo desfalcado
Carrascal não é a única baixa do Flamengo, que também não conta com outros jogadores para o confronto contra o Bahia. Outros desfalques são:
- Saúl - Cirurgia no calcanhar
- Everton Cebolinha - Fratura na costela
- Jorginho - Lesão muscular na panturrilha
- Pulgar - Lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito
- Carrascal - Suspensão
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Situação dos times na tabela
O Bahia ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em 10 partidas disputadas. O Flamengo ocupa a segunda colocação, também com também 20 pontos. As equipes têm um jogo atrasado cada e o Rubro-Negro leva a melhor nos critérios de desempate.
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