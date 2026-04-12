Após estádio do Palmeiras, Allianz aposta em nova fase no Brasil

Allianz Seguros anunciou uma nova estratégia de marketing após encerrar sua parceria com a WTorre - Foto: Divulgação

A Allianz Seguros anunciou uma nova estratégia de marketing após encerrar sua parceria de 12 anos com a WTorre, responsável pelo Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A empresa agora pretende ampliar sua atuação em cultura e esporte olímpico no país.

A mudança marca o início de um novo ciclo, com foco em diversificar investimentos e ampliar a presença da marca em diferentes regiões do Brasil.

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Entre os próximos passos, a seguradora pretende apoiar um grupo de atletas olímpicos e paralímpicos de diferentes modalidades, todos com histórico de conquistas nacionais e internacionais.



Além do esporte, a empresa também passa a investir no setor cultural, com destaque para o patrocínio do Coala Festival em 2026. A estratégia inclui ainda a realização de outros eventos em teatros e espaços culturais de capitais brasileiras.

Mudança após ciclo de sucesso

Em nota, o CEO da companhia, Eduard Folch, destacou a importância do período anterior e explicou a decisão de mudança:

“Somos gratos por tudo o que o Allianz Parque nos proporcionou e reconhecemos a importância do investimento para a consolidação da marca no país. Vivemos um período de crescimento acelerado e expansão territorial e decidimos encerrar esse ciclo para iniciar uma nova fase, com foco em ações que nos aproximem ainda mais de clientes, corretores, parceiros e a sociedade de Norte a Sul do país”.

Especialistas avaliam que o acordo com o estádio foi um dos mais bem-sucedidos do país, sendo um dos primeiros grandes casos de naming rights no Brasil e inspirando outras marcas a adotarem estratégias semelhantes.

Expansão e metas de crescimento

A nova estratégia também está alinhada aos objetivos financeiros da empresa. Desde a inauguração do estádio, em 2014, o faturamento da Allianz no Brasil saltou de cerca de R$ 3,5 bilhões para R$ 12 bilhões, com crescimento de 23% no último ano.

Agora, a companhia pretende dobrar o faturamento e triplicar o lucro até 2027, ampliando investimentos em mídia tradicional e digital, além de fortalecer o relacionamento com clientes por meio de novas experiências.

Com a saída da Allianz, a Nubank assumiu o acordo de naming rights com a WTorre. O novo nome do estádio será definido por votação popular, com opções como Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

Enquanto isso, a Allianz mantém sua atuação global no esporte, incluindo parcerias como a Allianz Arena, na Alemanha, e o patrocínio aos Movimentos Olímpico e Paralímpico até 2032.