EFICIÊNCIA
Luciano Juba mostra faro de gol e mira ano mais artilheiro no Bahia
Camisa 46 se consolida como cobrador oficial e peça-chave ofensiva de Rogério Ceni
O lateral-esquerdo Luciano Juba chegou ao seu quinto gol pelo Bahia nesta temporada e se aproximou do seu ano mais artilheiro em tempo recorde. O camisa 46 converteu o pênalti sofrido por Ademir diante do Mirassol e foi importante no sexto triunfo tricolor neste Campeonato Brasileiro.
Com 35 participações diretas desde que chegou ao Esquadrão de Aço, Juba viveu em 2025 sua temporada mais goleadora em Salvador, com sete gols em 63 jogos. Em 2026, o jogador disputou apenas 15 partidas e vê apenas dois tentos o separar do seu recorde com a camisa do Bahia.
Batedor oficial de pênaltis
Em entrevista coletiva após a vitória no interior de São Paulo, o técnico Rogério Ceni voltou a justificar a escolha pelo lateral para ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe, mesmo após desperdiçar cobrança na goleada sofrida diante do Remo, por 4 a 1.
"Everaldo tinha acabado de sair. Os dois ontem treinaram novamente, Juba teve calma e capacidade para bater. É importante. Pênalti, só perde quem bate. Acho que Willian tem capacidade de bater, assim como Everaldo e Juba. Diferente de como foi contra o Remo, fez o gol hoje e ajudou a gente", disse o comandante.
"Às vezes pensamos que pênalti é só o melhor batedor, mas está muito no mental, no momento do jogo. Quando deu o pênalti também fiquei um pouco preocupado. Caras geniais, como Jorginho e Neymar, não perdem pênalti nem quando estão mal mentalmente. Importante para zerar o pênalti perdido contra o Remo", completou.
Leia Também:
Carreira goleadora
Contratado a custo zero em 2023 vindo do Sport, Luciano Juba já se se destacava como goleador no Rubro-Negro, mas atuando como atacante. A característica de gols permaneceu no Bahia mesmo exercendo a função de lateral-esquerdo e um homem de construção de jogo.
Temporadas mais goleadoras da carreira de Luciano Juba
2023
- (Sport) | 20 gols e 18 assistências
- (Bahia) | 1 gol e 2 assistências
2022
- (Sport) | 10 gols e 9 assistências
2025
- (Bahia) | 7 gols e 8 assistências
2026
- (Bahia) | 5 gols e 3 assistências
2024
- (Bahia) | 3 gols e 5 assistências
