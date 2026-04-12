Fica no Bahia? Everton Ribeiro desconversa sobre futuro e renovação

Everton Ribeiro desconversou após ser questionado sobre renovação com o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Principal jogador do Bahia em seu terceiro ano de clube, o camisa 10 Everton Ribeiro desconversou sobre uma possível renovação contratual. Questionado após o novo ciclo no clube, o meia, que completou 37 anos na última sexta-feira, 10, preferiu adotar uma postura cautelosa e reforçar o foco no presente.

“Ainda estou vivendo o dia a dia. Estou muito feliz aqui. Todo mundo sabe que eu sempre tento externar o quanto sou feliz aqui na Bahia e no Bahia”, afirmou ao Canal do Puco, neste sábado, 11, após o jogo contra o Mirassol.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo sendo peça central no elenco e referência técnica do time, Everton evitou cravar qualquer definição sobre permanência além do contrato atual, que vai até dezembro de 2026 e foi renovado pelo clube em 2025.

O meia destacou o prazer em atuar pelo clube e deixou em aberto qualquer definição sobre o futuro, indicando que uma possível renovação ainda será discutida.

“A cada jogo, eu me divirto e dou o meu 100%, podendo ajudar os companheiros e querendo mais um título para a gente celebrar esses anos em que estou aqui. Mais para frente, vamos conversar e ver o que vai acontecer”, disse.

Desempenho fora de casa em evolução

Em entrevista ao Canal do Puco, o camisa 10 também avaliou o desempenho coletivo da equipe, especialmente nas partidas fora de casa, e destacou a evolução do grupo após as dificuldades da última temporada. “A experiência do ano passado, de ser muito forte em casa e, fora de casa, sofrer muitos gols, fez com que a gente aprendesse com os erros”, afirmou.

Na sequência, o meia ressaltou a cobrança interna e o papel do técnico Rogério Ceni na busca por regularidade. “Estamos tentando manter a mesma forma de jogar dentro e fora de casa, com Rogério Ceni cobrando uma melhora nossa. Ele costuma falar: ‘sou chato, mas é para o nosso bem’. Ele realmente pega no nosso pé, cobra muito, mas isso tem dado resultado”, disse.

Por fim, Everton reforçou a necessidade de manter a consistência ao longo da temporada. “Estamos sendo um time forte, tanto em casa quanto fora de casa, então temos que manter os pés no chão e trabalhar durante a semana, recuperar quem precisa se recuperar, treinar quem precisa treinar, para continuar nessa pegada”, completou.



Superação e evolução física

Enquanto o futuro segue indefinido, o presente de Everton Ribeiro chama atenção pelo desempenho. Após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de tireoide no início de outubro de 2025, o jogador apresenta números físicos superiores aos da última temporada.

Em campo, a evolução já é visível: o meia soma cinco jogos completos neste início de ano, em 2025, havia atingido os 90 minutos em apenas uma oportunidade até julho.

Apesar de ter disputado menos partidas em relação ao mesmo período do ano passado, por conta de uma lesão na coxa direita em março, Everton já acumula nove jogos, com um gol e uma assistência.

Liderança e protagonismo no Bahia

Capitão e referência do elenco, Everton Ribeiro soma 130 partidas pelo Bahia, com 10 gols e 19 assistências. No período, também conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, consolidando sua importância dentro e fora de campo.

Internamente, o meia é visto como peça-chave no projeto esportivo. Em entrevista ao BAR FC, o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro destacou o impacto da chegada do jogador na montagem do elenco e na mentalidade do grupo.

“O Everton foi uma estratégia nossa, ele ser a primeira contratação nossa da janela de 2024. A gente sabia que a chegada do Everton iria ajudar na montagem do elenco. Quando você convence um Everton Ribeiro, que tinha oferta de outros clubes na mesa. Quando ele abre a janela de transferências faz com que ligações para Caio e Jean, o cara olhe e fale assim ‘se Everton foi, eu vou também’. É um cara que é querido onde passou, o mais esperado nas viagens”, declarou.

“Esse nível de atleta a gente não repõe. Vai se buscar uma alternativa, seja em outro perfil, numa forma de jogar... Você não encontra um outro Everton Ribeiro. A gente vai ter que buscar uma alternativa, a gente vai ter que entender. Ele veio para dois anos, o campo possibilitou um terceiro ano. Ele continua entregando, continua no auge do futebol e consegue entregar. Ele é uma referência e um cara importante para a gente no campo e também para o clube como um todo”, finalizou.