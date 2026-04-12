Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRILHANDO!

Ex-Bahia se aproxima de recorde de gols em ano histórico na Europa

Meia-atacante revelado no Esquadrão de Aço soma números impressionantes na temporada

Lucas Vilas Boas
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anderson Talisca em campo pelo Fenerbahçe
Revelado nas divisões de base do Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca está perto de bater o seu recorde de gols em uma única temporada no auge dos 32 anos. No Fenerbahçe, o jogador marcou mais dois tentos na goleada sobre o Kayserispor pelo Campeonato Turco neste sábado, 11.

Talisca chegou aos 23 gols em 40 jogos nesta temporada, com mais cinco assistências. A era mais goleadora da carreira do atleta foi a de 2023/24, quando balançou as redes 26 vezes com a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista os quatro gols do Fenerbahçe na goleada sobre o Kayserispor:

No Fenerbahçe desde o início do ano passado, Talisca tem contrato até junho de 2028, quando o atleta terá 34 anos. Questionado se planeja retornar ao Bahia, o meia-atacante revelou em dezembro do ano passado que o assunto é "coisa para se pensar lá na frente".

"Agora não. Agora não. Agora o foco está aqui, o foco está aqui em conquistar o título pelo Fenerbahçe. Eu não fico pensando nessas coisas ainda não. Lá na frente, sim, quem sabe. Não (prioridade ao Bahia), aí é coisa de só lá na frente para se pensar e tomar decisões", disse o atleta em entrevista cedida ao portal UOL.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anderson Talisca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

