AINDA 'BROCA'
Ex-Bahia dá show em goleada histórica por 7 a 0 aos 40 anos
Atacante defendeu o Tricolor em 2016, há 10 anos atrás
Com direito a gol de Hernane Brocador, ex-jogador do Bahia, o Nacional-AM aplicou uma das maiores goleadas de sua história na Copa Verde. Nesta quinta-feira, 9, a equipe não tomou conhecimento do Paysandu na Arena da Amazônia e venceu por 7 a 0.
Além de duas assistências, Hernane marcou o quinto gol da equipe na partida, chegando ao sexto tento na temporada. O jogador de 40 anos admitiu que já pensa em pendurar as chuteiras e pode estar em seu último ano em atividade no futebol profissional.
Há dez anos atrás, o atacante ainda estava brilhando no Brasil, e com a camisa do Bahia. Em 2016, o jogador marcou 21 gols em 46 jogos com a camisa tricolor. Foi pelo Flamengo que Hernane viveu o auge da carreira, quando fez 36 gols em 58 partidas.
Além de assumir a liderança do Grupo A da Copa Verde, o Nacional quebrou um tabu com a goleada, já que não vencia o Paysandu há sete jogos, desde 2019. A equipe também disputa a Série D do Brasileiro nesta temporada.
