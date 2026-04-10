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MERCADO DA BOLA

De volta? Xodó do Bahia em fim de contrato admite: "Virei torcedor"

Meio-campista tem dois títulos do Cmapeonato Baiano pelo Tricolor

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Flávio em campo pelo Al-Taawoun
Flávio em campo pelo Al-Taawoun -

Velho conhecido pela torcida do Bahia, o volante Flávio está em fim de contratocom o Al-Taawoun, da Arábia Saudita, e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O jogador de 30 anos defendeu o Tricolor entre 2018 e 2020, se destacando no meio-campo ao lado de Gregore — dupla titular do setor durante o período.

O jogador tem vínculo com o clube saudita até o final de junho deste ano e ainda não tem nenhum acordo firmado para renovação, o que levanta rumores da sua saída. Flávio também soma passagens pelos clubes turcos Giresunspor e Trabzonspor, que pagou ao Tricolor cerca de R$ 8 milhões para adquirir o atleta em agosto de 2020.

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Identificação

Flávio é bicampeão baiano pelo Bahia
Flávio é bicampeão baiano pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Apesar de ter sido revelado pelo Vitória, o meio-campista não esconde o clube que mais se identificou na carreira: o Bahia. Em entrevista ao portal Lance em outubro do ano passado, o jogador afirmou que "virou torcedor e está sempre torcendo pelo sucesso" do clube.

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"Todo mundo sabe que minha minha identificação foi muito forte com o Bahia, né? Um clube que eu tenho um carinho, um amor. E sempre acompanho todos os clubes que eu passei. Eu acompanho, logicamente que o horário da Arábia é diferente do Brasil", disse Flávio.

"Mas mas estou sempre ligado ali nas redes sociais, sempre acompanhando e torcendo bastante, mas é inegável que minha ligação hoje é mais forte com Bahia. Não tem jeito. É um clube que eu realmente virei torcedor e estou sempre torcendo pelo sucesso. Tenho amigos lá, funcionários que eu tenho contato até hoje", completou.

Flávio tem 95 pelo Bahia, com três assistências distribuídas, com dois títulos do Campeonato Baiano (2019 e 2020). Pelo Vitória foram 64 jogos, com um gol e quatro assistências. No futebol brasileiro, o volante também soma passagens pela Ferroviária e Santo André.

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