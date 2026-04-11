Léo Vieira valoriza triunfo e revela detalhe sobre chegada ao Bahia

Léo Vieira, goleiro do Bahia, na partida contra o Mirassol - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O goleiro Léo Vieira valorizou o triunfo do Bahia sobre o Mirassol na entrevista pós-jogo, na noite deste sábado, 11. Em sua terceira partida com a camisa do Esquadrão, o goleiro também aproveitou a oportunidade para comentar a chegada ao Bahia já como titular.

“Sabíamos que precisávamos dessa vitória para a gente sonhar com coisas lá em cima. Então, é parabenizar todo o grupo, toda a entrega, porque é muito difícil jogar aqui contra o Mirassol.”, iniciou o goleiro.

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Além disso, o goleiro revelou detalhes sobre sua recepção na equipe, além da disputa por posição com os outros goleiros:

“Fui muito bem recebido pelo professor e pelos goleiros, o Ronaldo, o João Paulo e os mais novos. Então, é muito fácil você desempenhar seu trabalho quando você é bem-quisto naquele lugar. Então é agradecer, esse processo também faz muita diferença.”

Atuação decisiva

Léo Vieira foi um dos melhores jogadores do Bahia em campo, com seis defesas, sendo quatro delas dentro da área.

Contratado junto à Chapecoense após a lesão de Ronaldo na partida contra o Remo, Léo Vieira furou a fila e estreou como titular já contra o Athletico Paranaense, sendo importante para o triunfo por 3 a 0 na ocasião.