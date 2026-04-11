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CADÊ A BASE?

Ceni faz cortes e Bahia não tem atletas sub-20 pela primeira vez em 2026

Duelo contra o Mirassol, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Maião, estádio do Mirassol, às 18h30

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

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Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, três das maiores promessas da base do Bahia
Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, três das maiores promessas da base do Bahia -

Na partida contra o Mirassol na noite deste sábado, 11, o Bahia entrará em campo pela primeira vez em 2026 sem nenhum jovem jogador da base entre os titulares ou no banco de reservas. O confronto, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Maião, estádio do Mirassol, às 18h30.

A utilização dos atletas da base tem sido uma constante do Bahia desde o início da temporada, visto que o clube seguiu o planejamento de jogar boa parte do Campeonato Baiano com um time alternativo, composto principalmente pelos Pivetes de Aço.

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Alguns destaques desse time alternativo seguiram sendo relacionados mesmo quando Rogério Ceni passou a priorizar os jogadores da equipe principal ao longo da competição, como foi o caso de Caio Suassuna, Fredi Lippert, Kauê Furquim, Ruan Pablo, David Martins e Dell. Os dois últimos chegaram a atuar pelo Brasileirão neste ano.

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Para a partida deste sábado, Kauê Furquim está indisponível por ter sido convocado para representar a Seleção Brasileira sub-17, enquanto Ruan Pablo segue lesionado. Já os outros jovens foram deixados de fora da partida por opção técnica de Rogério Ceni.

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Tags:

atletas da base Bahia campeonato brasileiro Futebol Rogério Ceni

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