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Indicação de Mbappé? Técnico da França entra na mira do Real Madrid

Didier Deschamps está no comando da Seleção Francesa desde 2012

Gustavo Nascimento
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O treinador Didier Deschamps ao lado de Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2018, quando a França foi campeão
O treinador Didier Deschamps ao lado de Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2018, quando a França foi campeão -

O técnico da França, Didier Deschamps, entrou na mira do Real Madrid para a próxima temporada. De saída da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026, o treinador despertou o interesse de diversos clubes na Europa e em outros continentes, segundo informações do portal francês RMC Sport.

A contratação do treinador é bem vista pelo volante Aurélien Tchouaméni e pelo atacante Kylian Mbappé, nomes importantes do Real Madrid e figuras carimbadas nas convocações da França. Ambos devem disputar mais uma Copa do Mundo sob o comando de Deschamps, que está na Seleção desde 2012.

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Carreira de sucesso

Visto como um líder nato e um grande vencedor, Deschamps já conquistou 11 títulos na carreira.

Monaco (06/2001 - 09/2005)

  • Copa da Liga Francesa: 2002/03

Juventus (07/2006 - 09/2007)

  • Serie B: 2006/07

Olympique de Marseille (06/2009 - 07/2012)

  • Ligue 1: 2009–10
  • Copa da Liga Francesa: 2009/10, 2010/11 e 2011/12
  • Supercopa da França: 2010 e 2011

Seleção Francesa (07/2012 -)

  • Copa do Mundo: 2018
  • Liga das Nações: 2020/21

Posição de risco

A posição de treinador do Real Madrid é considerada uma das funções mais difíceis do mundo do futebol, justamente por ter que lidar com a pressão por títulos no clube mais vitorioso do futebol europeu, além da necessidade de gerenciar um dos vestiários mais estrelados do futebol mundial.

Na última temporada, o treinador italiano Carlo Ancelotti – hoje na Seleção Brasileira – deixou o clube após uma temporada sem títulos.

Na sequência, o Real Madrid contratou o promissor Xabi Alonso, ex-jogador do clube e que vinha de ótimo trabalho no comando do Bayer Leverkusen, da Alemanha. No entanto, o espanhol não conseguiu encaixar sua proposta de jogo com o elenco do Real Madrid, abrindo espaço para o também ex-jogador do clube, Álvaro Arbeloa.

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Há 19 jogos sob o comando da equipe, o atual treinador também tem sido alvo de constantes questionamentos. Eliminado da Copa do Rei e com 70 pontos no Campeonato Espanhol, seis a menos que o Barcelona, líder da competição, o Real caminha para mais uma temporada sem títulos.

A esperança do clube se concentra na Champions League, competição em que o Real Madrid se especializou nos últimos anos. No entanto, o time é visto como azarão após perder o jogo de ida por 2 a 1 para o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, e precisar reverter o confronto na Alemanha.

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Tags:

Didier Deschamps Kylian Mbappé real madrid

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