VAI NASCER HEXA?
Endrick anuncia gravidez do primeiro filho às vésperas da Copa
O atacante e sua esposa publicaram um vídeo fazendo o anúncio nas redes sociais
Por Marina Branco
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Ainda à espera da convocação para a Copa do Mundo, Endrick recebeu um novo motivo para chegar ao seu "prime". O atacante e sua esposa, Gabriely Miranda, anunciaram nesta sexta-feira, 10, que estão esperando o primeiro filho.
A novidade foi divulgada em um vídeo nas redes sociais, com a legenda "você é o nosso amor em forma de vida", e a citação bíblica "tu me teceste no ventre".
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Vida na Europa e nova fase
O casal oficializou a união em setembro de 2024, quando Endrick tinha 18 anos. Atualmente, eles vivem na Europa, onde Gabriely acompanha a carreira do jogador.
Recentemente, os dois se mudaram de Madrid para Lyon, na França, quando Endrick fechou o empréstimo ao Olympique Lyonnais, deixando o Real Madrid em busca de minutos para a convocação pela Seleção Brasileira.
O casal viralizou recentemente quando Endrick entrou no amistoso da última Data Fifa contra a Croácia, sofreu um pênalti, deu uma assistência e foi comemorar com a esposa, ambos emocionados com o momento de sucesso.
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