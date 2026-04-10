Endrick anuncia gravidez do primeiro filho às vésperas da Copa

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Anúncio de Endrick e Gabriely - Foto: Reprodução I Instagram

Ainda à espera da convocação para a Copa do Mundo, Endrick recebeu um novo motivo para chegar ao seu "prime". O atacante e sua esposa, Gabriely Miranda, anunciaram nesta sexta-feira, 10, que estão esperando o primeiro filho.

A novidade foi divulgada em um vídeo nas redes sociais, com a legenda "você é o nosso amor em forma de vida", e a citação bíblica "tu me teceste no ventre".

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Vida na Europa e nova fase

O casal oficializou a união em setembro de 2024, quando Endrick tinha 18 anos. Atualmente, eles vivem na Europa, onde Gabriely acompanha a carreira do jogador.

Recentemente, os dois se mudaram de Madrid para Lyon, na França, quando Endrick fechou o empréstimo ao Olympique Lyonnais, deixando o Real Madrid em busca de minutos para a convocação pela Seleção Brasileira.

O casal viralizou recentemente quando Endrick entrou no amistoso da última Data Fifa contra a Croácia, sofreu um pênalti, deu uma assistência e foi comemorar com a esposa, ambos emocionados com o momento de sucesso.