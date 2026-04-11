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DE VIRADA

Bahia vence Mirassol e entra de vez na briga pela liderança

Luciano Juba e Sanabria marcaram os gols do Tricolor Baiano na partida

Gustavo Nascimento
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Sanabria comemora o gol do triunfo do Bahia contra o Mirassol
Sanabria comemora o gol do triunfo do Bahia contra o Mirassol -

O Bahia visitou o Mirassol na noite deste sábado, 11, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu de virada por 2 a 1. O Tricolor Baiano saiu atrás no placar, com gol contra de David Duarte na primeira etapa, mas conseguiu a reação no segundo tempo, empatando com Luciano Juba, de pênalti, e virando com gol de Sanabria nos minutos finais.

Esse é o primeiro resultado positivo do Bahia contra o Mirassol desde que os dois times se enfrentaram pela primeira vez, no ano passado, quando o Mirassol disputou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

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Na última temporada, o Tricolor Baiano amargou um empate por 1 a 1 na Arena Fonte Nova, no primeiro turno, e uma derrota por 5 a 1 na casa do Mirassol, no segundo turno.

Neste ano, o Bahia chegou para o duelo mais descansado que o adversário, que jogou no meio da semana pela Libertadores e volta a atuar na competição internacional na próxima terça-feira, 14.

O jogo

Após um início de jogo sem grandes chances para ambos os lados, o Mirassol conseguiu abrir o placar aos 15 minutos da primeira etapa. Em bola levantada na área após cobrança de escanteio, David Duarte subiu para afastar o perigo, mas falhou e cabeceou para dentro do gol, surpreendendo Léo Vieira.

A partir daí, o Bahia foi melhor na primeira etapa, mas não conseguiu balançar as redes.

A reação da equipe de Rogério Ceni veio na segunda etapa, quando Ademir sofreu pênalti, convertido por Luciano Juba, que empatou o placar. Depois disso, ambos os times tiveram boas chances de sair de campo com o resultado positivo.

Já nos minutos finais, o Bahia construiu uma boa jogada que terminou nos pés de Kike Olivera, que bateu cruzado e carimbou a trave. Para a felicidade da torcida tricolor, Sanabria estava bem posicionado e conseguiu pegar o rebote da finalização, empurrando para o gol e virando a partida para o Esquadrão.

Força fora de casa

Diferentemente do ano passado, quando o Bahia venceu somente três jogos fora de casa, o time de Rogério Ceni já conseguiu quatro triunfos longe de Salvador no Brasileirão 2026.

Em contrapartida, o time já teve três tropeços em cinco partidas dentro de casa, desempenho muito diferente da última temporada, quando o Esquadrão foi o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro.

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