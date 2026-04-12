Jogador de futebol é preso após gritar ‘bomba’ em avião

O atleta foi detido por agente do aeroporto - Foto: Reprodução | X

Uma brincadeira terminou em prisão para um jogador de futebol neste sábado, 11. Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, time da segunda divisão da Argentina, foi preso ao gritar a palavra “bomba” dentro de um avião.

O atleta provocou pânico nos passageiros que estavam na aeronave e foi retirado do local algemado. O momento foi registrado pelo jornalista Diego Poggi, da Rádio Urbana Play, que também estava no local durante o ocorrido.

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A ver si alguien reconoce a este pelotudo?

Le acaba de cagar el fin de semana a un montón de familias. @SirChandlerBlog @LANACION @infobae pic.twitter.com/mChWmXvrPC — Diego Poggi (@Poggi) April 11, 2026

Após a detenção do jogador, Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán precisou realizar um protocolo de segurança e chegou a fechar temporariamente. A ação ocasionou em atrasos e cancelamentos de voos.

O fluxo do aeroporto só foi normalizado após uma hora, quando a inspeção terminou e foi atestado que não havia nenhuma ameaça real de bomba ou outro tipo de explosão no local.

Pronunciamento

Ciente da atitude de Emiliano e do prejuízo causado por ele ao próprio clube, o Gimnasia de Jujuy emitiu um comunicado informando que precisou usar sua equipe jurídica para resoolver a situação do time, que tinham um jogo importante em Buenos Aires.

“A equipe jurídica do Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy interveio após a ativação do protocolo de prevenção e segurança no Aeroporto Internacional 'Horacio Guzmán'. Essa situação afetou a partida do voo que levaria o elenco profissional a Buenos Aires para o jogo contra o Agropecuario, pela 9ª rodada da 'Primera Nacional'”, escreveu o clube.