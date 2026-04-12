DEU RUIM
Jogador de futebol é preso após gritar ‘bomba’ em avião
O atleta deixou a aeronave algemado por agentes
Uma brincadeira terminou em prisão para um jogador de futebol neste sábado, 11. Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, time da segunda divisão da Argentina, foi preso ao gritar a palavra “bomba” dentro de um avião.
O atleta provocou pânico nos passageiros que estavam na aeronave e foi retirado do local algemado. O momento foi registrado pelo jornalista Diego Poggi, da Rádio Urbana Play, que também estava no local durante o ocorrido.
A ver si alguien reconoce a este pelotudo?— Diego Poggi (@Poggi) April 11, 2026
Le acaba de cagar el fin de semana a un montón de familias. @SirChandlerBlog @LANACION @infobae pic.twitter.com/mChWmXvrPC
Após a detenção do jogador, Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán precisou realizar um protocolo de segurança e chegou a fechar temporariamente. A ação ocasionou em atrasos e cancelamentos de voos.
O fluxo do aeroporto só foi normalizado após uma hora, quando a inspeção terminou e foi atestado que não havia nenhuma ameaça real de bomba ou outro tipo de explosão no local.
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Pronunciamento
Ciente da atitude de Emiliano e do prejuízo causado por ele ao próprio clube, o Gimnasia de Jujuy emitiu um comunicado informando que precisou usar sua equipe jurídica para resoolver a situação do time, que tinham um jogo importante em Buenos Aires.
“A equipe jurídica do Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy interveio após a ativação do protocolo de prevenção e segurança no Aeroporto Internacional 'Horacio Guzmán'. Essa situação afetou a partida do voo que levaria o elenco profissional a Buenos Aires para o jogo contra o Agropecuario, pela 9ª rodada da 'Primera Nacional'”, escreveu o clube.
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