Union Berlin será comandado por mulher até o fim do Campeonato Alemão

Marie-Louise Eta assumirá o comando do Union Berlin - Foto: Reprodução | X (antigo Twitter)

O Union Berlin anunciou que será treinado por uma mulher até o fim do Campeonato Alemão. A auxiliar Marie-Louise Eta assumirá o comando da equipe após a demissão de Steffen Baumgart, tornando-se a primeira treinadora a dirigir um time na história da Bundesliga.

A mudança acontece após a derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, lanterna da competição, resultado que levou à saída do antigo treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marco inédito no futebol europeu

De acordo com o jornal L'Équipe, esta é a primeira vez que uma mulher comanda uma equipe nas cinco principais ligas europeias: Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália.

Aos 34 anos, Marie-Louise Eta já fazia parte da comissão técnica do Union Berlin desde 2023 e vinha acumulando feitos inéditos no futebol europeu.

Trajetória marcada por pioneirismo

Quando foi anunciada como auxiliar da equipe principal, em novembro de 2023, Eta já havia se tornado a primeira mulher a ocupar o cargo na Alemanha. Pouco tempo depois, em janeiro de 2024, comandou o time à beira do campo na vitória por 1 a 0 sobre o Darmstadt, substituindo o então treinador suspenso.

Ex-jogadora, ela construiu uma carreira vitoriosa dentro de campo. Foi tricampeã alemã, bicampeã da Copa da Alemanha e conquistou a Liga dos Campeões em 2010 pelo Turbine Potsdam. Também acumulou títulos nas categorias de base da seleção alemã.

Missão no comando do Union Berlin

Agora efetivada até o fim da temporada, Eta terá como principal desafio manter o Union Berlin na primeira divisão. A equipe ocupa a 11ª posição, com 32 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

A transição marca mais um capítulo na trajetória da treinadora, que precisou encerrar a carreira precocemente aos 26 anos, após sucessivas lesões, quando atuava pelo Werder Bremen. Foi no clube que iniciou sua trajetória fora de campo, ainda como jogadora, ao comandar uma equipe de base.