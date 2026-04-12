FORÇA DO BANCO
Reservas do Bahia fazem a diferença e quebram tabu de mais de 40 dias
Jogadores do banco de reservas decidiram o triunfo de virada diante do Mirassol
O Bahia voltou a contar com os jogadores que vieram do banco de reservas para vencer fora de casa no Brasileirão. No triunfo de virada sobre o Mirassol, neste sábado, 11, Ademir e Sanabria não iniciaram o duelo entre os titulares, mas fizeram a diferença no segundo tempo.
A última vez que um suplente do elenco tricolor contribuiu com gol ou assistência havia sido na semifinal do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, há mais de um mês atrás. 42 dias depois, a evolução do Tricolor na partida diante do Mirassol foi atribuída aos atletas que saíram do banco pelo técnico Rogério Ceni.
Além de Ademir, que sofreu o pênalti convertido por Luciano Juba, e Sanabria, autor do gol heroico no final da partida, o comandante também destacou as atuações de Rodrigo Nestor e Gilberto, jogadores que também entraram em campo no segundo tempo.
O segundo tempo, uma superação muito grande. O banco entrou e ajudou bastante. Em muitos jogos não conseguimos mudar o jogo com o banco, hoje eles foram importantes
"Ademir sofrendo o pênalti, Sanabria com o gol. Nestor atrai o lateral e deixa o Kike livre na jogada do segundo gol. Gilberto, depois quase dois meses sem jogar, entrou para dar mais sustentação no meio com o Nico. Caio traz muito volume de jogo, mas estávamos sofrendo com transições. O time não desistiu. Poderíamos ter vencido de maneira melhor se o juiz tivesse dado o pênalti no Everton, em que o jogador puxa onde ele ia entra", completou.
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O duelo contra o Mirassol foi o sétimo jogo na temporada que o Bahia contou com gol ou assistência de jogadores do banco de reservas, sendo cinco desses duelos válidos pelo Campeonato Baiano.
O Tricolor não contou com a ajuda dos suplentes nas derrotas para Palmeiras e Remo pelo Brasileiro, nem nas partidas contra o O'Higgins que marcaram a eliminação na segunda fase preliminar da Copa Libertadores.
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