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"VERGONHOSO"

Mirassol x Bahia: ex-Vitória critica arbitragem após lance polêmico

Equipe do Mirassol reclamou de falta não marcada na origem da jogada do gol da virada tricolor

Gustavo Nascimento
Por

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João Victor, ex-jogador do Vitória, é capitão do Mirassol
João Victor, ex-jogador do Vitória, é capitão do Mirassol -

O zagueiro João Victor, ex-jogador do Vitória e hoje capitão do Mirassol, fez duras críticas à arbitragem na entrevista após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, na noite deste sábado, 11. Assim como o jogador, todo o time do Mirassol reclamou bastante no lance do gol da virada do Bahia, alegando que uma falta deveria ter sido marcada na origem da jogada.

“É vergonhoso, a gente sabe que é vergonhoso. Toda vez a arbitragem vem aqui na nossa casa e quer mandar no jogo, e os protagonistas somos nós [jogadores], né?”, iniciou o jogador.

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A partida ficou parada por quase 10 minutos após o gol por conta da reclamação dos jogadores e da comissão técnica do Mirassol, a ponto do juiz Paulo Cesar Zanovelli expulsar o técnico Rafael Guanaes e o meia Eduardo, já no banco de reservas.

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João Victor também afirmou que o juiz não teve critério, pois – segundo ele – o lance do pênalti para o Bahia e o lance da possível falta no início do gol da virada do Bahia foram semelhantes:

“E a gente parou o jogo também porque foi o mesmo lance ali no pênalti. Teve a carga no Ademir, ele deu pênalti. Aí teve a carga no Negueba, que estava na frente da bola, e ele não deu a falta. Ele não teve o critério de olhar lá no VAR.”

“E ele falou também que era pra gente chorar no vestiário. Isso é uma vergonha, rapaz.”, concluiu o jogador.

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arbitragem Bahia Futebol mirassol notícias esportivas

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