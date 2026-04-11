“Pênalti claríssimo”, avalia Ceni após triunfo contra o Mirassol

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Na entrevista coletiva pós-jogo, Rogério Ceni avaliou a atuação do Bahia no triunfo por 2 a 1 sobre o Mirassol na noite deste sábado, 11, além de comentar algumas das decisões de arbitragem ao longo da partida. Segundo o treinador, o pênalti marcado em cima de Ademir, convertido por Luciano Juba, foi “claríssimo”.

“Foi um pênalti claríssimo, o jogador puxa [Ademir] no ponto futuro, onde a bola iria entrar”, disse o treinador, que também destacou um possível pênalti não marcado a favor do Bahia. “Poderíamos ter vencido de maneira melhor se o Juiz tivesse dado pênalti no Everton [Ribeiro]”, acrescentou o treinador.

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Avaliação da partida

Ainda segundo Ceni, o Bahia começou o jogo desconcentrado, mas conseguiu melhorar ao longo da partida:

“Acho que no começo do jogo a gente começou um pouco devagar, para ser sincero com você. O time ficou um pouquinho desconcentrado, cedendo algumas faltas laterais na fase de defesa. Acho que o time foi se assentando mesmo com o gol, reagindo bem no momento de dificuldade.”

Além disso, o treinador destacou a entrada dos reservas, que mudaram o jogo para o Bahia.

“Hoje o banco entrou e ajudou bastante. Em muitos jogos a gente não conseguia mudar o jogo com o banco. Hoje foram jogadores que foram importantes. Ademir sofrendo pênalti, Sanabria fazendo gol. Nestor, se você observar a puxada no gol, que o Kike chuta na trave, Nestor atrai o lateral, deixa o Kike livre.”, complementou Ceni.