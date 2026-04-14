ESPORTES
Com ressalvas e déficit milionário, Conselho do Vitória aprova contas
Reunião foi realizada nesta segunda-feira, 13
Durante reunião realizada nesta segunda-feira, 13, no Complexo do Barradão, o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória aprovou as contas do exercício de 2025. Entre algumas ressalvas e reprovações, o resultado foi definido pela maioria entre os presentes e foi registrado déficit.
De acordo com o balanço financeiro apresentado pelo Vitória, houve déficit de R$ 25 milhões no exercício analisado. No total, 91 conselheiros de diferentes grupos políticos compareceram no encontro, sendo que 74 deles votaram pela aprovação.
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Embora grande maioria tenha votado a favor, cinco conselheiros ligados à Aliança Vitória SAF protocolaram um documento apresentando ressalvas. Uma das preocupações citadas por eles seria o crescimento do passivo trabalhista.
Além disso, 12 conselheiros presentes votaram pela reprovação das contas. Com isso, o resultado detalhado ficou em 74 aprovações, cinco aprovações com ressalvas e as 12 negativas citadas.
Outros assuntos
Além da análise da contas em exercício, com análise do balancete do quarto trimestre de 2025 (outubro, novembro e dezembro), a reunião também contou com a apresentação do relatório anual do Conselho Gestor e um debate sobre as atividades administrativas do clube.
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