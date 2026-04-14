Defensores do Vitória aparecem em lista de goleadores da Série A

Cacá - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os zagueiros Luan Cândido e Cacá, que formaram a dupla titular do Vitória no último sábado, 11, na vitória de 2 a 0 contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão entre os defensores que mais marcaram gols na competição nesta década.

De acordo com levantamento do R10 Score, Luan Cândido lidera a lista com 17 gols, empatado com o paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras. Cacá ocupa a quarta posição, com nove gols no período, enquanto Murilo, também do Verdão, e Gustavo Henrique, do Corinthians, fecham a lista.

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Um detalhe sobre Luan Cândido é que 16 dos seus 17 gols foram marcados quando atuava pelo RB Bragantino, entre 2021 e 2024, período em que atuava mais como lateral-esquerdo e com mais funções ofensivas.

Na última temporada, defendendo o Sport como zagueiro, Cândido marcou uma vez. Pelo Vitória, ainda não balançou as redes após quatro partidas no Brasileirão, sendo titular em duas delas.

Cacá, por sua vez, construiu seus números atuando por diferentes clubes: marcou dois gols pelo Athletico em 2023, seis pelo Corinthians entre 2024 e 2025, e um pelo Vitória — justamente na partida mais recente diante do São Paulo.

Zagueiros com mais gols marcados no Brasileirão nesta década:



Gustavo Gómez: 17

Luan Cândido: 17

Murilo: 11

Cacá: 9 ⬆️

Gustavo Henrique: 8



🦁⚽ pic.twitter.com/gZuDyk1eiU — R10 Score (@R10Score) April 12, 2026

Sequência no Barradão

O Vitória terá dois jogos no Barradão durante esta semana. O primeiro será nesta quarta-feira, 15, às 21h30, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste. O segundo duelo acontece no próximo domingo, 18, às 20h, diante do Corinthians, pela rodada 12 do Brasileiro.