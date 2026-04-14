Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO JOGA

Vitória perde defensor para confronto pela Copa do Nordeste; confira

Jogador está fora do duelo diante do Piauí

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Riccieli
Riccieli -

Recém recuperado de lesão, Riccieli será novamente desfalque no elenco do Esporte Clube Vitória. De acordo com o Canal do Dinâmico, o zagueiro está fora da partida contra o Piauí, nesta quarta-feira, 15.

Depois de ficar afastado por um problema na panturrilha, Riccieli foi relacionado para a partida contra o São Paulo e figurou no banco de reservas. No entanto, mesmo sem jogar, ele voltou a sentir durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Riccieli estava cotado para a titularidade na próxima partida, já que o técnico Jair Ventura deve rodar o elenco na Copa do Nordeste. O camisa 5, que não entra em campo há mais de dois meses, havia perdido espaço mesmo antes de se machucar por opção da comissão.

Leia Também:

Luan Cândido revela "sonho" realizado de formar dupla com Cacá
Vitória X Piauí: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Defensores do Vitória aparecem em lista de goleadores da Série A

Próximo compromisso

Sem Riccieli, o Vitória enfrenta o Piauí às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, pela 4ª rodada do Nordestão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Riccieli
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Riccieli
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Riccieli
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Riccieli
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x