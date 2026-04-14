NÃO JOGA
Vitória perde defensor para confronto pela Copa do Nordeste; confira
Jogador está fora do duelo diante do Piauí
Recém recuperado de lesão, Riccieli será novamente desfalque no elenco do Esporte Clube Vitória. De acordo com o Canal do Dinâmico, o zagueiro está fora da partida contra o Piauí, nesta quarta-feira, 15.
Depois de ficar afastado por um problema na panturrilha, Riccieli foi relacionado para a partida contra o São Paulo e figurou no banco de reservas. No entanto, mesmo sem jogar, ele voltou a sentir durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.
Riccieli estava cotado para a titularidade na próxima partida, já que o técnico Jair Ventura deve rodar o elenco na Copa do Nordeste. O camisa 5, que não entra em campo há mais de dois meses, havia perdido espaço mesmo antes de se machucar por opção da comissão.
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Próximo compromisso
Sem Riccieli, o Vitória enfrenta o Piauí às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, pela 4ª rodada do Nordestão.
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