Vitória perde defensor para confronto pela Copa do Nordeste; confira

Riccieli - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Recém recuperado de lesão, Riccieli será novamente desfalque no elenco do Esporte Clube Vitória. De acordo com o Canal do Dinâmico, o zagueiro está fora da partida contra o Piauí, nesta quarta-feira, 15.

Depois de ficar afastado por um problema na panturrilha, Riccieli foi relacionado para a partida contra o São Paulo e figurou no banco de reservas. No entanto, mesmo sem jogar, ele voltou a sentir durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.

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Riccieli estava cotado para a titularidade na próxima partida, já que o técnico Jair Ventura deve rodar o elenco na Copa do Nordeste. O camisa 5, que não entra em campo há mais de dois meses, havia perdido espaço mesmo antes de se machucar por opção da comissão.

Próximo compromisso

Sem Riccieli, o Vitória enfrenta o Piauí às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, pela 4ª rodada do Nordestão.