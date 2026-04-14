COPA DO NORDESTE
Vitória X Piauí: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Leão da Barra busca o primeiro lugar do grupo A da competição
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Após vencer o São Paulo pelo placar de 2 a 0 no último sábado, 11, o Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 15, contra o time do Piauí, em partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste, às 21h30, no Barradão
O Leão da Barra vem de resultado positivo na última rodada da competição regional, vencendo o time da Juazeirense, na última quarta-feira, 8, pelo placar de 4 a 1. O Vitória hoje ocupa a segunda posição no grupo A, com seis pontos conquistados.
A equipe do Piauí perdeu o último duelo pela competição regional, ao ser derrotado pelo placar de 2 a 0 para o Fluminense-PI, atualmente no quarto lugar do grupo B, com três pontos conquistados.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Aratu (TV aberta e YouTube) e pelo SportyNet (YouTube).
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Ramon, Luan Cândido, Cacá e Nathan Mendes; Caique Gonçalves e Baralhas; Erick, Emmanuel Martínez e Matheusinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Piauí: Pedro Paulo; Eduardo, Thurram, Leandro Amorim e Tenório; Andinho, Adson e Breno; Guilherme Beléa, Kauã Maranhão e Nathan. Técnico: Jonydei Tostão
Arbitragem
Árbitro Principal: Tarcisio Flores da Silva
Árbitro Assistente 1: Francisco de Assis da Hora
Árbitro Assistente 2: João Henrique Queiroz Da Silva
Quarto Árbitro: Jeferson Silva Andrade
Desfalques:
Vitória
- Camutanga
- Edu
- Dudu
- Marinho
- Mateus Silva
- Pedro Henrique
- Rúben Ismael
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