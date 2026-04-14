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Corinthians pode perder mais dois atletas para enfrentar o Vitória

Leão da Barra recebe o time paulista no sábado, 18

João Grassi
Por

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Goleiro Hugo Souza
Goleiro Hugo Souza -

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Corinthians já terá uma série de desfalques confirmados para o confronto deste sábado, 18, às 20h, pela rodada 12, no Barradão. Esta lista de ausências, no entanto, pode aumentar ainda mais.

Embora não tenham recebido cartão vermelho no empate com o Palmeiras, Breno Bidon e Hugo Souza serão julgados pelo STJD nesta sexta-feira, 17. O meia pode ser punido com uma a três partidas de suspensão por ato desleal ou hostil na zona mista, enquanto o goleiro pode pegar até seis jogos por ofensa à honra ao criticar a arbitragem.

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Além deles, o volante André e o lateral-direito Matheuzinho também serão julgados, mas a dupla já está descartada do duelo. Os dois foram expulsos e terão que cumprir suspensão automática diante do Leão da Barra. O Timão também conta com outros seis atletas no departamento médico.

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Má campanha

Além da grande quantidade de desfalques, o Corinthians não vence nenhuma partida no Campeonato Brasileiro há quase dois meses.

A equipe paulista acumula jejum de oito rodadas sem vitórias e ocupa, no momento, a 16ª posição na tabela, com apenas 11 pontos em 11 jogos.

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