Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVÉS

Brasileirão Sub-20: Vitória leva virada do Fluminense nos acréscimos

Leãozinho foi derrotado pelo placar de 3 a 2

João Grassi
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória perdeu por 3 a 2 contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20
O Esporte Clube Vitória conheceu sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira, 15. O Leãozinho foi superado pelo placar de 3 a 2 diante do Fluminense, no Estádio Marcelo Vieira, no Rio de Janeiro.

O Vitória esteve duas vezes na frente do placar e chegou a estar vencendo por 2 a 1 até os 25 minutos do segundo tempo, com gols de Hiago e Faísca, quando sofreu o empate. No apagar das luzes, aos 51 minutos, a base rubro-negra cedeu a virada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O técnico Mário Henrique utilizou uma equipe alternativa. O Rubro-Negro atuou com: Davi Barbosa; Gean, Ivan Henrique, Luís Fabiano e Hiago; Gilmax, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago Moura, Faísca e Kaio Moura.

Leia Também:

Sub-20: Vitória tem dois expulsos e leva goleada de 6 a 1 para o Vasco
Vitória vence o Juventude e salta na tabela do Brasileirão Sub-20
Vitória perde invencibilidade no Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo

Classificação e próximo compromisso

Com o revés, o Vitória estaciona nos sete pontos e cai para a 13ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Flu, por outro lado, sobe para seis e é o 15º colocado.

O Leãozinho volta a jogar no próximo sábado, 18, às 9h, contra o Fluminense de Feira. A partida será disputada no Barradão, válida pela 9ª rodada do Campeonato Baiano da categoria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória perdeu por 3 a 2 contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Vitória perdeu por 3 a 2 contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Vitória perdeu por 3 a 2 contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Vitória perdeu por 3 a 2 contra o Fluminense no Brasileirão Sub-20
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x