Brasileirão Sub-20: Vitória leva virada do Fluminense nos acréscimos
Leãozinho foi derrotado pelo placar de 3 a 2
O Esporte Clube Vitória conheceu sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira, 15. O Leãozinho foi superado pelo placar de 3 a 2 diante do Fluminense, no Estádio Marcelo Vieira, no Rio de Janeiro.
O Vitória esteve duas vezes na frente do placar e chegou a estar vencendo por 2 a 1 até os 25 minutos do segundo tempo, com gols de Hiago e Faísca, quando sofreu o empate. No apagar das luzes, aos 51 minutos, a base rubro-negra cedeu a virada.
O técnico Mário Henrique utilizou uma equipe alternativa. O Rubro-Negro atuou com: Davi Barbosa; Gean, Ivan Henrique, Luís Fabiano e Hiago; Gilmax, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago Moura, Faísca e Kaio Moura.
Classificação e próximo compromisso
Com o revés, o Vitória estaciona nos sete pontos e cai para a 13ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Flu, por outro lado, sobe para seis e é o 15º colocado.
O Leãozinho volta a jogar no próximo sábado, 18, às 9h, contra o Fluminense de Feira. A partida será disputada no Barradão, válida pela 9ª rodada do Campeonato Baiano da categoria.
