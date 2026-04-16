Ronald celebra vitória contra o Piauí e cita importância dos reservas

Ronald durante entrevista - Foto: Reprodução | YouTube/TV Aratu

Titular no rodízio promovido pelo técnico Jair Ventura nesta quarta-feira, 15, na vitória do Esporte Clube Vitória por 2 a 1 sobre o Piauí, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o volante Ronald concedeu entrevista após o apito final.

O camisa 8 rubro-negro celebrou o resultado e destacou a importância de conquistar os "objetivos" do clube na competição. "Vitória muito importante para nós, temos um objetivo na Copa do Nordeste e jogando em casa precisávamos ganhar. Nós sabemos dos nossos objetivos e estamos trabalhando para conquistar eles. É uma vitória muito importante que traz tranquilidade para a gente", disse à TV Aratu.

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Ronald também comentou a respeito de ter passado alguns minutos da partida atuando improvisado na lateral-direita, após algumas substituições no segundo tempo.

"Quanto a terminar o jogo de lateral, eu estou aqui para ajudar o Vitória, independente de posição, independente de situação. Eu quero estar apto para ajudar, o professor sabe disso, sabe que pode me utilizar onde ele vê que dá. A oportunidade também é importante para pegar ritmo e saber que eu posso chegar e elevar o nível do grupo".

O meio-campista de 28 anos ainda ressaltou sobre a necessidade dos atletas com menor minutagem "elevarem o nível do time de cima".

"O Campeonato Brasileiro a gente conhece, muito disputado. A gente que está no time de baixo tem que elevar o nível do de cima, porque isso é bom para a nossa equipe, é bom para os nossos objetivos, porque quem está em cima não vai deixar cair. Nós sabemos da qualidade do Baralhas, do Martínez, do Caíque, do Zé Vitor. A gente está elevando o nível da posição. Como falei, onde precisar de mim estarei apto para ajudar a instituição", concluiu.

Classificação e próximo compromisso

O resultado devolve a liderança do Grupo A do Nordestão para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.

A equipe comandada por Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Barradão.