Renê chega ao terceiro gol no Vitória e assume artilharia do Nordestão

Renê, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Recém contratado, o atacante Renê chegou ao seu terceiro gol pelo Esporte Clube Vitória em apenas cinco jogos. O camisa 91 marcou mais dois tentos na vitória por 3 a 1 sobre o Piauí, nesta quarta-feira, 15, pela Copa do Nordeste.

Com três gols marcados, Renê já é um dos artilheiros do Nordestão em 2026. Em entrevista na zona mista, o jogador de 22 anos dedica o bom início ao "trabalho" realizado nos treinamentos com o elenco rubro-negro.

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“Isso é fruto de muito trabalho. É continuar treinando para fazer mais gols com essa camisa. Quando eu vim para o Vitória o meu objetivo sempre foi fazer gol. Estou muito feliz por estar vestindo essa camisa”, garantiu Renê na zona mista.

Renê valorizou a oportunidade de atuar como titular pela segunda vez desde sua chegada. “É sempre bom quando o professor coloca a gente para jogar, aqueles que não tinham tanta minutagem. Eu estava entrando nos jogos, mas hoje pude ser titular e fui feliz ao fazer os dois gols”.

Elogiado pelo professor

O desempenho de Renê ainda chamou atenção do técnico Jair Ventura, que elogiou Renê durante entrevista coletiva. O comandante, inclusive, ressaltou a possibilidade de poder utilizá-lo em outras funções além de centroavante.

“Muito feliz. É um jogador de ataque ao espaço e acaba todos os jogos inteiro. É um cara que pode fazer o lado, chegou agora e já tem três gols. Feliz que ele chegou já tirando esse peso”, enalteceu o treinador.

Jair Ventura durante coletiva | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Classificação e próximo compromisso

O resultado devolve a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.

A equipe comandada por Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.