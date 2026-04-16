COPA DO NORDESTE
Jair Ventura elogia rodízio com garotos da base e lamenta situação de Erick
Técnico concedeu entrevista após a vitória de 3 a 1 sobre o Piauí
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Com uma sequência forte de jogos, o Esporte Clube Vitória optou por começar com um time reserva nesta quarta-feira, 15, quando enfrentou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro saiu na frente, levou o susto do empate, mas a entrada de alguns titulares garantiu o resultado positivo de 3 a 1 para a equipe comandada por Jair Ventura.
Em entrevista coletiva no Barradão após o apito final, o técnico rubro-negro reconheceu que precisou "antecipar a vinda da cavalaria" no segundo tempo. Para ele, no entanto, o mais importante objetivo da noite foi cumprido: retomar a liderança do Grupo A.
"O jogo era para a gente descansar a cavalaria, entendíamos que poderíamos ter um jogo mais fácil. No início do segundo tempo eles fazem logo o gol, e tivemos que antecipar a vinda da nossa cavalaria. Quando eles entram conseguimos controlar o jogo, fazer os gols, teve bola na trave e até mais chances de conseguir outros", iniciou Jair.
Nosso objetivo hoje era voltar a ser primeiro do grupo e conseguimos. Agora só dependemos de nós mesmos para poder passar em primeiro, que é o nosso objetivo, para decidir a outra fase em casa.
Apesar de mais uma vitória em casa, o jogo também deixou uma preocupação para o decorrer da semana. O atacante Erick, autor de um dos gols, sentiu dores e não conseguiu ficar em campo até o final. Jair espera "não perder" o atleta, mas afirmou que precisa aguardar a reavaliação para saber mais detalhes.
"O Erick vai ser reavaliado, espero que não seja nada. Ele já era, antes desse jogo, o beirada com mais participações em gols e hoje tem mais um gol e uma assistência. Um belo gol, por sinal. Então, torcer pra que a gente não perca esse jogador. Eu falei na última coletiva aqui, como ele tá jogando, inteiro fisicamente. Tomara que não seja nada grave, o pé dele prendeu. Acho que o incômodo foi no pé e ele vai ser reavaliado. Vamos torcer pra que a gente não perca esse jogador muito importante", continuou o treinador.
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Chance para a base
Em outras coletivas concedidas, Jair Ventura sempre destacou que costuma lançar jovens promessas no profissional e que segue com a mesma estratégia no Vitória. Nesta noite, o zagueiro Kauan e o lateral-esquerdo Wanderson ganharam oportunidade de começarem entre os titulares.
"Mais um menino que a gente oportuniza na equipe principal. Wanderson não estava mal no jogo, só que ele tem uma concorrência um pouquinho pesada pra ele, que é o Ramon. Ele não era o culpado da situação, vinha fazendo um jogo equilibrado, ele e o Kauan que eu gostei também. O grande problema quando a gente muda todos os jogadores não é nem a qualidade individual deles, é o entrosamento, que a gente vai adquirindo com o tempo, os com mais minutagem já têm. Quando você muda praticamente os 10, perde muita coisa de entrosamento, de comportamentos, o menino não está com a gente há muito tempo", elogiou.
"Gostei muito da estreia dele [Wanderson], da personalidade. No primeiro tempo então, principalmente, chegando bem com cruzamentos, chances de assistência. Gostei do Kauan também, ele não tinha jogado comigo, só treinado. Jogador rápido, impositivo, bem interessante", completou Ventura.
Classificação e próximo compromisso
O resultado devolve a liderança do Grupo A do Nordestão para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.
A equipe comandada por Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.
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