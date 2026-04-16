Jair Ventura elogia rodízio com garotos da base e lamenta situação de Erick

Erick sentiu dores e deixou o campo antes do final em Vitória 3 x 1 Piauí - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com uma sequência forte de jogos, o Esporte Clube Vitória optou por começar com um time reserva nesta quarta-feira, 15, quando enfrentou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro saiu na frente, levou o susto do empate, mas a entrada de alguns titulares garantiu o resultado positivo de 3 a 1 para a equipe comandada por Jair Ventura.

Em entrevista coletiva no Barradão após o apito final, o técnico rubro-negro reconheceu que precisou "antecipar a vinda da cavalaria" no segundo tempo. Para ele, no entanto, o mais importante objetivo da noite foi cumprido: retomar a liderança do Grupo A.

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"O jogo era para a gente descansar a cavalaria, entendíamos que poderíamos ter um jogo mais fácil. No início do segundo tempo eles fazem logo o gol, e tivemos que antecipar a vinda da nossa cavalaria. Quando eles entram conseguimos controlar o jogo, fazer os gols, teve bola na trave e até mais chances de conseguir outros", iniciou Jair.

Nosso objetivo hoje era voltar a ser primeiro do grupo e conseguimos. Agora só dependemos de nós mesmos para poder passar em primeiro, que é o nosso objetivo, para decidir a outra fase em casa. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Apesar de mais uma vitória em casa, o jogo também deixou uma preocupação para o decorrer da semana. O atacante Erick, autor de um dos gols, sentiu dores e não conseguiu ficar em campo até o final. Jair espera "não perder" o atleta, mas afirmou que precisa aguardar a reavaliação para saber mais detalhes.

"O Erick vai ser reavaliado, espero que não seja nada. Ele já era, antes desse jogo, o beirada com mais participações em gols e hoje tem mais um gol e uma assistência. Um belo gol, por sinal. Então, torcer pra que a gente não perca esse jogador. Eu falei na última coletiva aqui, como ele tá jogando, inteiro fisicamente. Tomara que não seja nada grave, o pé dele prendeu. Acho que o incômodo foi no pé e ele vai ser reavaliado. Vamos torcer pra que a gente não perca esse jogador muito importante", continuou o treinador.

Chance para a base

Em outras coletivas concedidas, Jair Ventura sempre destacou que costuma lançar jovens promessas no profissional e que segue com a mesma estratégia no Vitória. Nesta noite, o zagueiro Kauan e o lateral-esquerdo Wanderson ganharam oportunidade de começarem entre os titulares.

"Mais um menino que a gente oportuniza na equipe principal. Wanderson não estava mal no jogo, só que ele tem uma concorrência um pouquinho pesada pra ele, que é o Ramon. Ele não era o culpado da situação, vinha fazendo um jogo equilibrado, ele e o Kauan que eu gostei também. O grande problema quando a gente muda todos os jogadores não é nem a qualidade individual deles, é o entrosamento, que a gente vai adquirindo com o tempo, os com mais minutagem já têm. Quando você muda praticamente os 10, perde muita coisa de entrosamento, de comportamentos, o menino não está com a gente há muito tempo", elogiou.

"Gostei muito da estreia dele [Wanderson], da personalidade. No primeiro tempo então, principalmente, chegando bem com cruzamentos, chances de assistência. Gostei do Kauan também, ele não tinha jogado comigo, só treinado. Jogador rápido, impositivo, bem interessante", completou Ventura.

Jair Ventura durante coletiva | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Classificação e próximo compromisso

O resultado devolve a liderança do Grupo A do Nordestão para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.

A equipe comandada por Jair Ventura volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.