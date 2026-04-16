Zé Vitor volta a ser titular no concorrido meio-campo do Vitória

Zé Vitor em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos reforços contratados pelo Esporte Clube Vitória na temporada, Zé Vitor ganhou sua terceira chance como titular nos sete jogos que participou, dessa vez na vitória por 2 a 1 sobre o Piauí, nesta quarta-feira, 15, pela Copa do Nordeste. O atleta de 25 anos vem disputando posição no concorrido meio-campo do Leão.

Em entrevista concedida na zona mista do Barradão, Zé Vitor comemorou as chances recebidas e espera seguir acumulando minutagem. Além disso, valorizou os três pontos conquistados em casa.

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“Feliz demais pelas oportunidades que tenho recebido com o professor Jair [Ventura, técnico] e sua comissão técnica. Tenho trabalhado duro e feito o melhor todos os dias para estar pronto para ajudar e poder contribuir sempre que estou em campo. Muito bom termos conquistado mais uma ótima vitória”, afirmou Zé Vitor.

Ainda sobre o resultado positivo, o volante enalteceu a sequência de quatro jogos sem perder do Vitória, além das três vitórias consecutivas como mandante.

“Essa sequência invicta tem sido fundamental para nós como time. Temos conseguido mostrar a força desse grupo e que todo o trabalho feito nas últimas semanas tem surtido efeito. O importante agora é manter esse nível, seguir evoluindo e continuar fazendo o nosso melhor em cada jogo”, ressaltou.

Classificação e próximo compromisso

O resultado devolve a liderança do Grupo A do Nordestão para o Vitória, que sobe para nove pontos na tabela. O Piauí, por outro lado, se mantém com três pontos ocupa apenas a quarta colocação do Grupo B.

O Rubro-Negro volta a jogar no próximo sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. O duelo acontece novamente no Estádio Manoel Barradas.