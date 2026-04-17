CAMPEONATO BRASILEIRO
Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Times se enfrentam pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro
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Após a vencer o time do Piauí pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Corinthians, neste sábado, 18, às 20h, no Barradão, em partida válida pela décima segunda rodada do certame nacional.
O Leão da Barra chega embalado para o confronto após vencer a equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 11, ocupando a décima colocação na tabela do Brasileirão.
O Timão vem de empate contra o Palmeiras pelo placar de 0 a 0, partida que aconteceu na Neo Química Arena, no último domingo, 12. O Corinthians vem de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, e atualmente ocupa a décima sexta colocação da competição.
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Onde assistir
A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
- Árbitro Principal: Alex Gomes Stefano
- Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueredo Henrique Correa
- Árbitro Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho
- Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro
Desfalques
Vitória
- Camutanga
- Cacá
- Edu
- Fabri
- Jamerson
- Neris
- Riccieli
- Mateus Silva
- Marinho
- Pedro Henrique
Corinthians:
- Matheuzinho
- Charles
- Hugo Farias
- Gui Negão
- João Pedro Tchoca
- André
- Memphis Depay
- Fabrizio Angileri
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