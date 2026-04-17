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CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Times se enfrentam pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Valdomiro Neto
Por
| Atualizada em

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Vitória X Corinthians no Barradão
Vitória X Corinthians no Barradão -

Após a vencer o time do Piauí pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Corinthians, neste sábado, 18, às 20h, no Barradão, em partida válida pela décima segunda rodada do certame nacional.

O Leão da Barra chega embalado para o confronto após vencer a equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 11, ocupando a décima colocação na tabela do Brasileirão.

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O Timão vem de empate contra o Palmeiras pelo placar de 0 a 0, partida que aconteceu na Neo Química Arena, no último domingo, 12. O Corinthians vem de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, e atualmente ocupa a décima sexta colocação da competição.

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Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

  • Árbitro Principal: Alex Gomes Stefano
  • Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueredo Henrique Correa
  • Árbitro Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho
  • Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Desfalques

Vitória

  • Camutanga
  • Cacá
  • Edu
  • Fabri
  • Jamerson
  • Neris
  • Riccieli
  • Mateus Silva
  • Marinho
  • Pedro Henrique

Corinthians:

  • Matheuzinho
  • Charles
  • Hugo Farias
  • Gui Negão
  • João Pedro Tchoca
  • André
  • Memphis Depay
  • Fabrizio Angileri

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