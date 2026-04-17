Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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Vitória X Corinthians no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a vencer o time do Piauí pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Corinthians, neste sábado, 18, às 20h, no Barradão, em partida válida pela décima segunda rodada do certame nacional.

O Leão da Barra chega embalado para o confronto após vencer a equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 11, ocupando a décima colocação na tabela do Brasileirão.

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O Timão vem de empate contra o Palmeiras pelo placar de 0 a 0, partida que aconteceu na Neo Química Arena, no último domingo, 12. O Corinthians vem de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, e atualmente ocupa a décima sexta colocação da competição.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro Principal: Alex Gomes Stefano

Alex Gomes Stefano Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueredo Henrique Correa

Rodrigo Figueredo Henrique Correa Árbitro Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Carlos Henrique Alves de Lima Filho Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Yuri Elino Ferreira da Cruz VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Desfalques

Vitória

Camutanga

Cacá

Edu

Fabri

Jamerson

Neris

Riccieli

Mateus Silva

Marinho

Pedro Henrique

Corinthians: