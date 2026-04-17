Cria da Toca, Gabriel Paulista reencontra o Vitória no Barradão

Gabriel Paulista pelo Vitória - Foto: Reprodução I Instagram

O duelo entre Vitória e Corinthians, marcado para este sábado, 18, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a presença de um velho conhecido do clube baiano.

Do outro lado do campo, estará Gabriel Paulista, zagueiro revelado na Toca do Leão e que volta a enfrentar, pela primeira vez, o time que o projetou para o futebol profissional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aos 35 anos, o defensor chega ao reencontro carregando uma trajetória que começa justamente no Barradão e se estende por mais de uma década no futebol europeu, mas mantém vínculos afetivos com o clube onde se formou.

Da Toca do Leão para o mundo

A história de Gabriel Paulista com o Vitória começou em 2009, quando chegou ainda para as categorias de base após passagem pelo Taboão da Serra. Não demorou para ser tratado como uma promessa interna, estreando no time profissional já em 2010.

Naquele primeiro ano, participou de 22 jogos, integrou o elenco vice-campeão da Copa do Brasil, mas também viveu o rebaixamento à Série B. A partir daí, construiu uma trajetória de crescimento gradual no clube, alternando momentos de afirmação com períodos de contestação por parte da torcida.

Em 2011, entrou em campo 27 vezes. No ano seguinte, deu um salto, com 57 partidas e papel fundamental na campanha de acesso à Série A. Apesar das oscilações e da pressão, que chegou ao extremo de uma agressão sofrida durante embarque da equipe em 2012, o zagueiro sempre manteve prestígio interno e renovou contrato até 2016.

Gabriel Paulista pelo Vitória | Foto: Divulgação I EC Vitória

Auge e venda histórica

O ano de 2013 marcou o auge da passagem de Gabriel Paulista pelo Vitória. Titular absoluto, ele atuou em todos os minutos das primeiras 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, desempenho que despertou o interesse do futebol europeu.

A transferência para o Villarreal foi fechada por 4 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões na época, estabelecendo, naquele momento, a maior venda da história do clube baiano.

Ao todo, Gabriel deixou o Vitória com 141 jogos disputados e três títulos conquistados, sendo dois Campeonatos Baianos, em 2010 e 2013, e uma Copa do Nordeste em 2010.

Gabriel Paulista pelo Vitória | Foto: Divulgação I EC Vitória

Carreira

Após deixar o Vitória, o zagueiro construiu uma longa carreira no futebol europeu, passando por clubes como Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas.

Foram 11 anos fora do Brasil, consolidando-se como defensor de alto nível em ligas competitivas. Em 2026, retornou ao país para defender o Corinthians, clube pelo qual torcia na infância, e com quem volta a encontrar o Vitória.

Gabriel Paulista pelo Atlético de Madrid | Foto: Divulgação I Atlético de Madrid

Homenagem na Toca

Mesmo após a saída, Gabriel Paulista nunca rompeu completamente os laços com o Vitória. O jogador visitou a Toca do Leão em diversas ocasiões e chegou a realizar tratamento médico no clube em 2016, quando ainda atuava pelo Arsenal.

Foi justamente naquele ano que o Vitória decidiu eternizar o zagueiro em sua estrutura. Em alta no futebol inglês, Gabriel teve seu rosto estampado na fachada do Centro Integrado de Medicina Esportiva Epifânio Carneiro, espaço dedicado às categorias de base.