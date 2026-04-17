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DE VOLTA!

Joia do Bahia cai com o Brasil, mas segue fora no Brasileirão; entenda

Seleção Brasileira perdeu por 3 a 0 para a Colômbia e foi eliminado na competição

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Kauê Furquim em campo pela Seleção Brasileira Sub-17
Kauê Furquim em campo pela Seleção Brasileira Sub-17 -

Com Kauê Furquim e Lyan, joias do Bahia, Seleção Brasileira Sub-17 perdeu por 3 a 0 para a Colômbia nesta quinta-feira, 16, e deu adeus ao sonho do título do Sul-Americano. A dupla tricolor segue com a delegação para a disputa do 3º lugar do torneio, e não devem ficar à disposição para encarar o Flamengo, pelo Brasileirão.

O Brasil encara o perdedor do duelo entre Equador e Argentina no próximo domingo, 19, — mesmo dia em que o Esquadrão visita o clube carioca no Maracanã. A bola rola a partir das 19h30, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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O retorno da dupla, especialmente de Furquim, é aguardado com expectativa, visto que Ademir sofreu uma lesão no ombro e virou dúvida para a partida no Maracanã. O jovem de 17 anos é uma opção para a ponta-direita do Bahia.

Joia promissora

Um dos principais jogadores da base do Bahia, Kauê Furquim foi lembrado pelo técnico Rogério Ceni após o triunfo de virada sobre o Mirassol no último sábado, 16, levantando expectativas sobre sua utilização.

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Ponta-direita canhoto, o jogador foi comprado por R$ 14 milhões após o Tricolor pagar sua multa rescisória junto ao Corinthians. Durante o Sul-Americano Sub-17, Furquim marcou três gols na estreia do Brasil, na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia.

"Torcemos para que Ademir não tenha nada grave. Ele escutou um estalo, mas não sei exatamente o que pode ter sido. Tem o Kauê [Furquim] na Seleção, esperamos que volte logo", disse o técnico Rogério Ceni após Bahia x Mirassol.

Quem é Lyan Araújo?

Companheiro de Furquim na Seleção, Lyan também já foi utilizado por Rogério Ceni no time principal, durante jogos da 1ª fase do Campeonato Baiano. Foram três partidas disputadas com o time profissional do Tricolor.

Diferentemente de Kauê, Lyan é destro e ponta-esquerda de origem — função que já é bem "abastecida" no time profissional. Erick Pulga e Mateo Sanabria são opções diretas para Rogério Ceni, enquanto Cristian 'Kike' Olivera tem sido o escolhido para ser titular do lado direito do ataque.

Imagem ilustrativa da imagem Joia do Bahia cai com o Brasil, mas segue fora no Brasileirão; entenda
| Foto: Divulgação | ECBahia

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