INCERTO
Ademir faz trabalho à parte e vira dúvida para jogo do Bahia
Atacante sofreu uma contusão no ombro no último sábado, 11
A reapresentação do elenco do Bahia nesta quarta-feira, 15, após o triunfo de 2 a 1 contra o Mirassol, foi marcada por um treino técnico sem a presença do atacante Ademir, que foi substituído durante a partida no Maião.
Ademir sofreu uma contusão no ombro no último sábado, 11, e fez somente um trabalho físico à parte no CT Evaristo de Macedo. O restante do elenco, por outro lado, foi dividido em seis grupos com dois enfrentamentos paralelos em área reduzida, com foco na troca de passes e construção.
Por fim, os jogadores de defesa fizeram trabalhos específicos da posição. Ambos em recuperação de lesões, o atacante Ruan Pablo e o goleiro Ronaldo fizeram mais uma atividade de tratamento.
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Próximo compromisso
O Bahia volta a campo para enfrentar o Flamengo no domingo, 19, às 19h30. A partida será disputada no Maracanã, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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