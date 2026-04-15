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INCERTO

Ademir faz trabalho à parte e vira dúvida para jogo do Bahia

Atacante sofreu uma contusão no ombro no último sábado, 11

João Grassi
Por

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Ademir durante treino
Ademir durante treino -

A reapresentação do elenco do Bahia nesta quarta-feira, 15, após o triunfo de 2 a 1 contra o Mirassol, foi marcada por um treino técnico sem a presença do atacante Ademir, que foi substituído durante a partida no Maião.

Ademir sofreu uma contusão no ombro no último sábado, 11, e fez somente um trabalho físico à parte no CT Evaristo de Macedo. O restante do elenco, por outro lado, foi dividido em seis grupos com dois enfrentamentos paralelos em área reduzida, com foco na troca de passes e construção.

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Por fim, os jogadores de defesa fizeram trabalhos específicos da posição. Ambos em recuperação de lesões, o atacante Ruan Pablo e o goleiro Ronaldo fizeram mais uma atividade de tratamento.

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Próximo compromisso

O Bahia volta a campo para enfrentar o Flamengo no domingo, 19, às 19h30. A partida será disputada no Maracanã, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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