Bahia figura G-6 do Brasileirão em todas as categorias em 2026

Tricolor está no topo da tabela nos Brasileirões Masculino, Feminino e Sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues e Letícia Martins | ECBahia

A busca para conquistar grandes títulos ainda pode parecer um pouco distante para o Bahia, mas a verdade, é que o Tricolor já começou a colher alguns frutos do projeto com o Grupo City.

O Esquadrão de Aço já se acostumou a brigar por vaga na Libertadores, através do Campeonato Brasileiro masculino, mas também começou a estar no topo nas outras principais categorias do futebol brasileiro.

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Mulheres de Aço

Wendy Carballo comemorando gol pelo Bahia contra o Santos | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No Brasileirão Feminino, por exemplo, a equipe é a 4ª colocada com 12 pontos em seis jogos, a um ponto de distância para o líder Corinthians. Vale lembrar que as Mulheres de Aço se classificaram pela primeira vez às quartas de final da competição na temporada passada, quando terminou na 7ª posição.

No comando do técnico Felipe Freitas, o Bahia ainda tem em seu elenco duas jogadoras brigando pela artilharia: a atacante Cássia e a meio-campista Raquel. O Tricolor detém o terceiro melhor ataque da competição, com 12 gols marcados.

Garotada da base

Os Pivetes de Aço também estão mostrando para o que veio no Brasileirão Sub-20. Com nomes conhecidos como David Martins, Sidney e Dell, o Tricolor figura a 4ª colocação da competição com 10 pontos em cinco jogos, a três de distância para o líder Palmeiras, que também é o próximo adversário do Esquadrão.

Pedro e Dell, atacantes da base do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia também conta com o artilheiro da competição, o atacante Caio Suassuna. Autor de dois gols na goleada sobre o Avaí na última rodada, o jovem balançou as redes seis vezes nos últimos cinco jogos e também já recebeu chances no time principal com Rogério Ceni.

Time principal

A campanha também é de G-6 no futebol profissional, onde o Tricolor ocupa atualmente a 5ª colocação com 20 pontos em dez jogos, a seis pontos atrás do líder Palmeiras.

Com margem para melhorar seu aproveitamento dentro de casa, o Bahia também é o melhor visitante da competição, com 12 pontos conquistados em cinco jogos.

