Luciano Juba faz segundo melhor início de temporada da carreira

Luciano Juba pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Artilheiro do Bahia no Brasileirão, Luciano Juba vem sendo destaque absoluto no Tricolor de Aço - e a boa fase já está entrando para a história da carreira do jogador.

Com cinco gols e três assistências em apenas 15 jogos na temporada, Juba já soma oito participações diretas, marcando o segundo melhor início de toda a sua trajetória profissional e o melhor desde que chegou ao Esquadrão.

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A marca só fica atrás do desempenho explosivo de 2023, quando ainda atuava pelo Sport. No entanto, 2026 conhece um Juba diferente do daquela época, especialmente em posição.

Sendo assim, Juba nunca foi tão decisivo jogando como lateral quanto vem sendo nesta temporada, se encontrando cada vez mais na nova posição.

Evolução em números

Na temporada passada, em 2025, os primeiros 15 jogos deram a Juba um gol e seis assistências. Na anterior, primeira completamente jogada pelo Bahia, nenhum gol e quatro assistências.

No ano em que chegou ao Esquadrão, em 2023, foram um gol e duas assistências, e nos anos pelo Sport, oito gols e sete assistências (2023, melhor campanha) e quatro gols e quatro assistências (2022).

Luciano Juba em 2026 | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

De ponta a lateral

No auge de 2023 pelo Sport, Juba atuava como ponta, com liberdade total para atacar, o que o trouxe 20 gols e 18 assistências em 53 jogos, com média de uma participação a cada 71 minutos.

No Bahia, o contexto é diferente. Sob comando de Rogério Ceni, o jogador foi reposicionado como lateral, posição que o rendeu a convocação para a Seleção Brasileira no pré-Copa do Mundo.

Juba no Bahia

Contratado em definitivo após pré-acordo ainda em 2023, Juba teve adaptação imediata. Dois dias após ser anunciado, já entrou em campo contra o Vasco e, ainda naquele ano, terminou como titular.

Desde então, a evolução foi constante, com 63 jogos, e três gols e cinco assistências em 2024, 63 jogos, sete gols e oito assistências em 2025.

Assim, se 2023 foi o auge estatístico da carreira, 2026 pode ser o auge técnico, encontrando um Juba mais maduro, mais completo, inserido em um contexto de Série A e, principalmente, protagonista no Bahia.