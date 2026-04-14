Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTILHEIRO

Luciano Juba faz segundo melhor início de temporada da carreira

O lateral tem 15 jogos na temporada e já alcançou o melhor início de ano pelo Bahia até então

Marina Branco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Luciano Juba pelo Bahia
Luciano Juba pelo Bahia -

Artilheiro do Bahia no Brasileirão, Luciano Juba vem sendo destaque absoluto no Tricolor de Aço - e a boa fase já está entrando para a história da carreira do jogador.

Com cinco gols e três assistências em apenas 15 jogos na temporada, Juba já soma oito participações diretas, marcando o segundo melhor início de toda a sua trajetória profissional e o melhor desde que chegou ao Esquadrão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fifa discute pedir para que Trump suspenda ações do ICE durante a Copa
Corinthians pode perder mais dois atletas para enfrentar o Vitória
Entenda por que o futuro de Cauly no São Paulo está em risco

A marca só fica atrás do desempenho explosivo de 2023, quando ainda atuava pelo Sport. No entanto, 2026 conhece um Juba diferente do daquela época, especialmente em posição.

Sendo assim, Juba nunca foi tão decisivo jogando como lateral quanto vem sendo nesta temporada, se encontrando cada vez mais na nova posição.

Evolução em números

Na temporada passada, em 2025, os primeiros 15 jogos deram a Juba um gol e seis assistências. Na anterior, primeira completamente jogada pelo Bahia, nenhum gol e quatro assistências.

No ano em que chegou ao Esquadrão, em 2023, foram um gol e duas assistências, e nos anos pelo Sport, oito gols e sete assistências (2023, melhor campanha) e quatro gols e quatro assistências (2022).

Luciano Juba em 2026
Luciano Juba em 2026 | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

De ponta a lateral

No auge de 2023 pelo Sport, Juba atuava como ponta, com liberdade total para atacar, o que o trouxe 20 gols e 18 assistências em 53 jogos, com média de uma participação a cada 71 minutos.

No Bahia, o contexto é diferente. Sob comando de Rogério Ceni, o jogador foi reposicionado como lateral, posição que o rendeu a convocação para a Seleção Brasileira no pré-Copa do Mundo.

Juba no Bahia

Contratado em definitivo após pré-acordo ainda em 2023, Juba teve adaptação imediata. Dois dias após ser anunciado, já entrou em campo contra o Vasco e, ainda naquele ano, terminou como titular.

Desde então, a evolução foi constante, com 63 jogos, e três gols e cinco assistências em 2024, 63 jogos, sete gols e oito assistências em 2025.

Assim, se 2023 foi o auge estatístico da carreira, 2026 pode ser o auge técnico, encontrando um Juba mais maduro, mais completo, inserido em um contexto de Série A e, principalmente, protagonista no Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Esporte Clube Bahia Luciano Juba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Juba pelo Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Luciano Juba pelo Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Luciano Juba pelo Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Luciano Juba pelo Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x