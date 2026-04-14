Entenda por que o futuro de Cauly no São Paulo está em risco

Cauly pelo São Paulo - Foto: Divulgação I São Paulo

Nos últimos dias, o nome de Cauly vem aparecendo em diversas polêmicas envolvendo a transição do Bahia para o São Paulo. Do lado do Esquadrão, é nítido que as coisas não estão muito alegres desde as falas do jogador em sua saída - do lado são paulino, no entanto, também não.

Emprestado pelo Bahia desde fevereiro de 2026, o meia vive um momento de avaliação no São Paulo, e até aqui, ainda parece estar distante de convencer plenamente.

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Afirmando desde o início que queria muito estar no clube e que não pensou duas vezes ao receber a ligação, Cauly parece estar apegado ao Tricolor Paulista, o que não é necessariamente recíproco.

Situação nos bastidores

Nos bastidores, segundo o setorista Alexander Vieira, ainda falta convencimento. "Dá para ver que ele tem qualidade. Não que seja um craque, mas dá para ver que ele tem boa leitura de jogo e fundamentos, mas o que pega muito é a falta de compromisso sem a bola e às vezes parecer disperso no jogo", disse.

"Cauly não aparece, não dá opção, não mostra uma vontade de voltar para marcar, não chama a responsabilidade... (ele) também precisa se ajudar", completou.

Para ele, a transição do Bahia para o São Paulo ainda não foi perfeitamente assimilada por Cauly: "(Ele) parece não ter se ligado que ele "perdeu" a chance no clube que os torcedores o idolatraram e tem a chance em um gigante de demonstrar que pode ser jogador de nivel de Série A. Mas parece que falta aquele "tesão" de vencer".

"Acho que ao mesmo tempo que tem de qualidade, ele mostra uma omissão que não se pode ter para um jogador que joga em um grande clube", afirmou.

Cauly se apresentando no São Paulo | Foto: Divulgação I São Paulo

Longe da meta contratual

O problema, no entanto, se agrava para Cauly no sentido em que o jogador não tem o futuro garantido no São Paulo. O contrato de empréstimo prevê uma cláusula de compra obrigatória, mas com exigências claras ainda não batidas pelo atleta.

"Por enquanto ainda é cedo. Ele bateu 6 jogos da meta. Se continuar do jeito que está, muito provável que não (fique no São Paulo), mas ele ainda tem um bom tempo para mostrar serviço", disse Alexander.

Por contrato, Cauly precisa disputar 25 jogos com pelo menos 45 minutos em campo até dezembro. Até o momento, os números são de doze jogos, sendo oito como titular, 512 minutos em campo, um gol e duas assistências.

Assim, ainda está longe da meta, inclusive impactado por uma lesão muscular em março e pela rotação no elenco comandado por Roger Machado.

Cauly pelo Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O São Paulo já pagou €500 mil (R$ 3,1 milhões) pelo empréstimo, valor abatido em negociações anteriores com o Bahia. Há ainda gatilhos adicionais de €600 mil por 40 jogos após compra e €500 mil por metas esportivas (títulos/prêmios).

Além disso, há um ponto tático importante: embora esteja sendo utilizado como camisa 10, Cauly apresenta também características próximas de um "8" para o setorista, com maior capacidade de construção de trás, o que gera um encaixe ainda em discussão dentro do modelo de jogo.

Qualidade

Apesar das críticas, no entanto, os números mostram que Cauly ainda entrega. Até aqui, foram quatro participações em gols (um gol, duas assistências e influência direta em jogadas) e85% de acerto nos passes.

Do ponto de vista financeiro, o negócio é considerado acessível, sendo €2 milhões por 50% dos direitos, valor próximo ao seu preço de mercado (cerca de €1,5 milhão).

Sendo assim, o cenário atual é claro - Cauly ainda tem tempo para virar o jogo, mas precisa dar uma resposta rápida. A meta contratual, o desempenho recente e a percepção interna indicam que, se mantiver o ritmo atual, a tendência é de não permanência no clube.