TALENTO PRO BRASIL
Joia da base do Real Madrid pode reforçar Seleção Brasileira em breve
CBF estaria tentando utilizar da dupla nacionalidade de Bryan Bugarín para trazer o meia para o Brasil
Em tempos de Copa do Mundo, a busca por novos talentos aumenta cada vez mais - e o Brasil pode receber um "presente" da Espanha muito em breve. O meia-atacante Bryan Bugarín, de apenas 17 anos, considerado uma das principais joias da base do Real Madrid, pode jogar pela Seleção Brasileira nos próximos anos.
Segundo o jornal espanhol Diario AS, a estratégia da Confederação Brasileira de Futebol é aproveitar uma brecha recente para tentar convencer o jogador a vestir a camisa do Brasil, repetindo um movimento que virou alerta no futebol europeu nos últimos anos.
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Nacionalidade
Nascido em Vigo, na Espanha, Bugarín tem uma ligação direta com o Brasil, já que sua mãe, Gisele, é brasileira. Foi justamente esse vínculo que permitiu ao jogador obter a dupla nacionalidade em março de 2025.
Inicialmente, o processo não tinha relação direta com futebol, mas, a partir de então, o nome do meia entrou no radar da CBF. Até então, ele vinha sendo convocado com frequência para a seleção espanhola sub-17, onde era tratado como uma das principais promessas da geração.
No entanto, uma sequência de lesões no psoas e no tornozelo o tirou das últimas listas do técnico Sergio García, abrindo espaço para o interesse do Brasil.
Quem é Bugarín
Dentro de campo, Bugarín é tratado como um meia moderno. Canhoto, vertical, com capacidade de infiltração e chegada constante à área, o jogador consegue números excelentes no ataque mesmo não sendo centroavante.
Com seis gols em 583 minutos (média de um gol a cada 97 minutos) e oito gols em doze jogos na temporada, o jovem conseguiu números expressivos mesmo tendo sido titular em apenas metade dessas partidas.
Atualmente, ele atua no Juvenil B do Real Madrid, categoria com limite até sub-19, e já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube espanhol em janeiro de 2026.
Não sai do Real Madrid
Ciente do potencial do jogador, o Real Madrid se antecipou e renovou recentemente o contrato da promessa até 2028, estipulando uma multa rescisória de cerca de 75 milhões de euros (entre R$ 415 e R$ 440 milhões).
A proteção tem motivo. Clubes como Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Liverpool já enviaram olheiros para acompanhar o jovem de perto, mas sem nenhuma intenção do Real de liberar a promessa.
Próximos passos da CBF
Segundo a imprensa espanhola, a CBF deve intensificar contatos nos próximos meses para apresentar um projeto esportivo ao jogador e sua família. A decisão, no entanto, tende a passar por fatores que vão além do campo, envolvendo identidade, vínculo familiar e perspectiva de carreira internacional.
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