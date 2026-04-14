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ATRAÇÃO MILIONÁRIA

Avião gigante de R$ 250 milhões de Neymar vira atração em aeroporto

Jato Falcon 900LX chama atenção em Porto Belo por não caber nos hangares

Valdomiro Neto
Por

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Avião de Neymar atracado no Aeroporto Costa Esmeralda
Avião de Neymar atracado no Aeroporto Costa Esmeralda -

O avião de Neymar, avaliado em R$ 250 milhões, fica estacionado no pátio do Aeroporto Costa Esmeralda e tem chamado a atenção de quem passa pela cidade de Porto Belo, em Santa Catarina.

A aeronave fica estacionada do lado de fora dos hangares do Aeroporto Costa Esmeralda pelo fato de os hangares não comportarem a aeronave.

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O jato tem presença marcada no aeroporto e costuma ser usado por familiares do jogador, por conta da ligação da família com o mercado imobiliário da região, como o Yachthouse, que fica em Balneário Camboriú, e o Edify One, que fica em Itapema.

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Modelo da aeronave

O modelo Falcon 900LX, fabricado pela Dassault Aviation, é um jato executivo que tem capacidade para até 14 pessoas a bordo e alcance de até 8.800 quilômetros, permitindo realizar voos intercontinentais sem precisar realizar escalas.

A aeronave pode operar a até 51 mil pés de altitude e atingir velocidade máxima de Mach 0,87, que se aproxima dos 1.060 km/h

Veja fotos do avião de Neymar

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