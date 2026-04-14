Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NORDESTÃO

Estreante, Jacuipense ainda busca primeira vitória na Copa do Nordeste

Leão do Sisal visita o Ceará em busca dos primeiros três pontos na competição

Valdomiro Neto
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Time da Jacuipense comemorando gol
Time da Jacuipense comemorando gol -

A quarta rodada da Copa do Nordeste começa nesta terça-feira, 14, com uma única partida. Estrante na competição, o Jacuipense visita o Ceará, na Arena Castelão, às 21h30, e busca da sua primeira vitória na competição.

A partida marca o quarto jogo da equipe no certame, já que disputa a competição pela primeira vez. Nos outros três confrontos, o Jacuipense não venceu e soma apenas 1 ponto, ficando em quarto lugar no grupo D.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Retrospecto da Jacuipense na Copa do Nordeste

O Jacuipense estreou perdendo para o Sport pelo placar de 2 a 1. Logo depois, empatou com o América-RN sem gols e, por último, perdeu para o Ferroviário por 1 a 0.

Leia Também:

Força total? Jair Ventura mira classificação e projeta time contra o Piauí
FIFA bate martelo e Irã não trocará de sede na Copa do Mundo
Vitória atinge marca de 45 mil associados ativos no programa SMV

O Ceará ocupa a terceira posição no grupo C, com 4 pontos conquistados, e nesse momento está fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste.

Times baianos na Copa do Nordeste

Os outros times baianos entram em campo apenas na quarta-feira, 15, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Vitória enfrenta o Piauí, às 21h30, no Barradão, enquanto a Juazeirense visita o Sousa, no Estádio Marizão, na Paraíba, às 19h30.

Jacuipense vai bem na Copa do Brasil

Se ainda não venceu na Copa do Nordeste, o Jacuipense faz uma campanha história na Copa do Brasil e se classificou para a quinta fase. O adversário será o imponente Palmeiras.

O primeiro duelo acontece na quinta-feira, 23, em São Paulo. Já o jogo de volta, conforme adiantado por A TARDE, será fora da Bahia. A partida acontece no dia 13 de maio, no Estádio do Café, em Londrina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Nordeste jacuipense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Time da Jacuipense comemorando gol
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Time da Jacuipense comemorando gol
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Time da Jacuipense comemorando gol
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Time da Jacuipense comemorando gol
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x