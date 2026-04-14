Estreante, Jacuipense ainda busca primeira vitória na Copa do Nordeste

Time da Jacuipense comemorando gol - Foto: Divulgação / EC Jacuipense

A quarta rodada da Copa do Nordeste começa nesta terça-feira, 14, com uma única partida. Estrante na competição, o Jacuipense visita o Ceará, na Arena Castelão, às 21h30, e busca da sua primeira vitória na competição.

A partida marca o quarto jogo da equipe no certame, já que disputa a competição pela primeira vez. Nos outros três confrontos, o Jacuipense não venceu e soma apenas 1 ponto, ficando em quarto lugar no grupo D.

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Retrospecto da Jacuipense na Copa do Nordeste

O Jacuipense estreou perdendo para o Sport pelo placar de 2 a 1. Logo depois, empatou com o América-RN sem gols e, por último, perdeu para o Ferroviário por 1 a 0.

O Ceará ocupa a terceira posição no grupo C, com 4 pontos conquistados, e nesse momento está fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste.

Times baianos na Copa do Nordeste

Os outros times baianos entram em campo apenas na quarta-feira, 15, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Vitória enfrenta o Piauí, às 21h30, no Barradão, enquanto a Juazeirense visita o Sousa, no Estádio Marizão, na Paraíba, às 19h30.

Jacuipense vai bem na Copa do Brasil

Se ainda não venceu na Copa do Nordeste, o Jacuipense faz uma campanha história na Copa do Brasil e se classificou para a quinta fase. O adversário será o imponente Palmeiras.

O primeiro duelo acontece na quinta-feira, 23, em São Paulo. Já o jogo de volta, conforme adiantado por A TARDE, será fora da Bahia. A partida acontece no dia 13 de maio, no Estádio do Café, em Londrina.