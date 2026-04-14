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FORA DE CASSA

Melhor visitante do Brasil, Bahia bate marca de 2025 em tempo recorde

Tricolor venceu mais em 2026 do que toda campanha do ano passado como visitante

Lucas Vilas Boas
Por

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Bahia é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro
Bahia é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro -

Nem o mais otimista torcedor que acompanhou o Bahia em 2025 imaginaria que o time se tornaria o melhor visitante do Brasileiro em algum momento da competição. Com quatro triunfos conquistados fora de casa, o Tricolor já ultrapassou a campanha de toda temporada passada em número de vitórias.

Com a virada sobre o Mirassol no último sábado, 11, o Esquadrão de Aço chegou a 12 pontos somados longe da Arena Fonte Nova, com um jogo a menos que Palmeiras, Coritiba e Flamengo, que aparecem logo atrás na classificação dos visitantes.

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Na quinta colocação na tabela geral, o Bahia conquistou 60% da sua pontuação atuando fora de casa. Na temporada passada, por exemplo, o Tricolor venceu apenas três partidas fora de casa de 19 disputadas, e terminou a competição com quatro jogos consecutivos sem triunfo.

Em entrevista coletiva após a vitória diante do Mirassol, o técnico Rogério Ceni exaltou a campanha do time como visitante, e afirmou que é o que mantém o Tricolor "na briga".

"De cinco jogos fora de casa, vencer quatro, 80% de aproveitamento... Nem se a gente esperasse melhorar muito é uma coisa normal. Nos mantemos na briga, no topo, vamos nos preparar para um jogo dificílimo contra o Flamengo", disse o comandante.

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Triunfos do Bahia fora de casa no Brasileirão 2026

  • Corinthians 1 x 2 Bahia (1ª rodada)
  • Vasco 0 x 1 Bahia (3ª rodada)
  • Internacional 0 x 1 Bahia (6ª rodada)
  • Remo 4 x 1 Bahia (8ª rodada)
  • Mirassol 1 x 2 Bahia (12ª rodada)

Triunfos do Bahia fora de casa no Brasileirão 2025

  • Palmeiras 0 x 1 Bahia
  • Corinthians 1 x 2 Bahia
  • Bragantino 0 x 3 Bahia

O próximo compromisso do Tricolor também é fora de casa. A equipe visita o Flamengo no próximo domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, e, apesar de não vencer o Rubro-Negro em terras cariocas há 15 anos, terá uma vantagem para levar em consideração.

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira, 16, pela Copa Libertadores, e terá apenas três dias de descanso e treinamentos para encarar o Bahia, que terá uma semana cheia de preparação. O time do técnico Arthur Jorge recebe o Independiente Medellín (COL), no Maracanã.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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