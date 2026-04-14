Melhor visitante do Brasil, Bahia bate marca de 2025 em tempo recorde

Bahia é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nem o mais otimista torcedor que acompanhou o Bahia em 2025 imaginaria que o time se tornaria o melhor visitante do Brasileiro em algum momento da competição. Com quatro triunfos conquistados fora de casa, o Tricolor já ultrapassou a campanha de toda temporada passada em número de vitórias.

Com a virada sobre o Mirassol no último sábado, 11, o Esquadrão de Aço chegou a 12 pontos somados longe da Arena Fonte Nova, com um jogo a menos que Palmeiras, Coritiba e Flamengo, que aparecem logo atrás na classificação dos visitantes.

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Na quinta colocação na tabela geral, o Bahia conquistou 60% da sua pontuação atuando fora de casa. Na temporada passada, por exemplo, o Tricolor venceu apenas três partidas fora de casa de 19 disputadas, e terminou a competição com quatro jogos consecutivos sem triunfo.

Em entrevista coletiva após a vitória diante do Mirassol, o técnico Rogério Ceni exaltou a campanha do time como visitante, e afirmou que é o que mantém o Tricolor "na briga".

"De cinco jogos fora de casa, vencer quatro, 80% de aproveitamento... Nem se a gente esperasse melhorar muito é uma coisa normal. Nos mantemos na briga, no topo, vamos nos preparar para um jogo dificílimo contra o Flamengo", disse o comandante.

Triunfos do Bahia fora de casa no Brasileirão 2026

Corinthians 1 x 2 Bahia (1ª rodada)

Vasco 0 x 1 Bahia (3ª rodada)

Internacional 0 x 1 Bahia (6ª rodada)

Remo 4 x 1 Bahia (8ª rodada)

Mirassol 1 x 2 Bahia (12ª rodada)

Triunfos do Bahia fora de casa no Brasileirão 2025

Palmeiras 0 x 1 Bahia

Corinthians 1 x 2 Bahia

Bragantino 0 x 3 Bahia

O próximo compromisso do Tricolor também é fora de casa. A equipe visita o Flamengo no próximo domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, e, apesar de não vencer o Rubro-Negro em terras cariocas há 15 anos, terá uma vantagem para levar em consideração.

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira, 16, pela Copa Libertadores, e terá apenas três dias de descanso e treinamentos para encarar o Bahia, que terá uma semana cheia de preparação. O time do técnico Arthur Jorge recebe o Independiente Medellín (COL), no Maracanã.