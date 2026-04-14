SAF de gigante da Série A é colocada à venda em anúncio de jornal

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Clube da Série A do Brasileirão busca novo investidor para SAF - Foto: Reprodução | CBF

A Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Botafogo foi colocada á venda em em anúncio do jornal inglês "Financial Times" pela Cork Gully, consultoria britânica que foi nomeada administradora da Eagle Football.

A empresa destaca o clube carioca como "um dos clubes mais históricos do Brasil", ao lado do Lyon, da França, e do RWDM Brussels, da Bélgica. A Cork Gully termina o pronunciamento pedindo que as "manifestações de interesse" sejam enviadas através de um endereço de email anunciado. A informação foi divulgada pelo jornal 'O Globo'.

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Veja:

| Foto: Reprodução

A empresa britânica de reestruturação financeira Cork Gully foi indicada como a nova responsável pela administração da Eagle Bidco. A Ares, que é credora da holding controladora do Botafogo, utilizou um dispositivo previsto na legislação inglesa para designar administradores judiciais independentes. Com isso, John Textor deixou de ter autoridade para fazer quaisquer alterações na holding.

Veja o anúncio traduzido divulgado:

"CORK GULLY

EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO (Em administração)("a Companhia")

A Companhia é um uma holding intermediária que possui ações de três clubes de futebol.

A Cork Gully oferece a venda dos principais ativos da Companhia, sendo a parte majoritária das ações de:

Eagle Football Group SA, a empresa-mãe listada do Olympique Lyonnais, um dos mais importantes clubes da Ligue 1 da França;

SAF Botafogo, um dos clubes mais históricos do Brazil; e

RWDM Brussels, um time profissional de futebol sediado na Bélgica.

Manifestações de interesse devem ser enviadas por e-mail aos administradores em [email protected].

Cork Gully LLP corkgully.com".