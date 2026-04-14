Joia de 17 anos do Bahia pode ganhar chances após lesão de Ademir

Pontas do Bahia voltaram a participar diretamente de gols importantes - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Ademir entrou no segundo tempo, sofreu pênalti, caiu feio no gramado e,com dores no ombro, foi substituído durante o triunfo do Bahia sobre o Mirassol, neste sábado, 11. Uma das alternativas ao camisa 7 apontada pelo técnico Rogério Ceni em caso de possível desfalque foi o jovem Kauê Furquim.

Ponta-direita canhoto de 17 anos, o jogador está à disposição da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-17 e pode retornar após a participação do Brasil no torneio.

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Com semifinal pela frente contra a Colômbia, a grande final está marcada para o próximo domingo, 19 — mesmo dia do duelo entre Flamengo x Bahia, no Maracanã. As equipes se enfrentam às 19h30, no Maracanã.

Quem é Kauê Furquim?

Uma das principais promessas das divisões de base do Bahia, Kauê Furquim foi comprado por R$ 14 milhões após o Tricolor pagar sua multa rescisória junto ao Corinthians.

Kauê marcou seu primeiro gol no futebol profissional quando tinha apenas 16 anos e já se consolidou como uma opção no banco de reservas para a equipe principal.

O desempenho dos atacantes de beiradas foi analisado por Rogério Ceni após a virada diante do Mirassol, e o retorno de Kauê Furquim é desejado pelo treinador em meio a possível ausência de Ademir.

Tem o Kauê na Seleção, esperamos que volte logo. Rogério Ceni

"O chute foi de Kike, e o gol, de Sanabria. O Pulga sempre participa, mas os outros três também foram importantes para o triunfo de hoje. Torcemos para que Ademir não tenha nada grave. Ele escutou um estalo, mas não sei exatamente o que pode ter sido", disse o comandante.

No Sul-Americano Sub-17, Kauê Furquim é um dos protagonistas da Seleção. O atacante marcou um hat-trick na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia e deve retornar ao Bahia com moral ao fim da campanha.