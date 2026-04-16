DESPEDIDA
Ex-Bahia e Palmeiras, volante Souza anuncia aposentadoria aos 38 anos
Com mais de 660 jogos e passagens por gigantes do futebol brasileiro, atleta pendura as chuteiras
O ex-volante do Esporte Clube Bahia, Souza, utilizou as redes sociais para anunciar a sua aposentadoria dos gramados. O atleta de 38 anos estava defendendo o América-RN desde o ano de 2024.
Elierce Barboza de Souza, mais conhecido como Souza, é cria das divisões de base do Atlético-GO. Na carreira, acumulou 661 partidas, com 108 gols marcados e nove títulos conquistados.
O jogador teve passagem por times brasileiros como: Cruzeiro, Santos, Palmeiras e Bahia. No cenário internacional, Souza passou por times como Cerezo Osaka, do Japão, e Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.
Passagem pelo Bahia
Com a camisa do Esporte Clube Bahia, Souza atuou por 50 partidas no ano de 2015, quando foi emprestado junto ao time do Cruzeiro. Com a camisa do Esquadrão, ele marcou 10 gols e distribuiu uma assistência.
Mas a passagem de Souza pelo Bahia vai além dos números. Em 2015, o jogador foi o verdadeiro "motor" do meio-campo tricolor, destacando-se como um volante box-to-box de alta resistência e liderança, chegando inclusive a usar a braçadeira de capitão.
Sua eficiência ofensiva foi um diferencial marcante: dos 10 gols anotados em 50 partidas, três foram golaços de fora da área, explorando seu potente chute de média distância.
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Ele foi peça-chave na conquista do Campeonato Baiano e brilhou na Copa do Nordeste daquele ano, onde terminou como vice-artilheiro da equipe com quatro gols, sendo fundamental para levar o Bahia à grande final da competição regional.
Além da consistência técnica, Souza ganhou o respeito da torcida por sua postura decisiva em momentos de alta pressão, como no clássico Ba-Vi do estadual, quando marcou o gol de empate nos minutos finais na Arena Fonte Nova.
Sob o comando do técnico Sérgio Soares, ele foi o jogador do setor de criação com maior minutagem, demonstrando uma regularidade física impressionante tanto na fase defensiva quanto no apoio ao ataque.
Sua saída deixou a lembrança de um atleta aguerrido que, mesmo em um contrato de empréstimo vindo do Cruzeiro, honrou a camisa e se tornou um dos protagonistas do Esquadrão naquela temporada.
Ídolo no América-RN
Por seu último clube antes de se aposentar, o América-RN, Souza acumulou 90 partidas, com 21 gols marcados e 27 assistências distribuídas, pelo clube, Souza conquistou três vezes o Campeonatos Potiguar (2024, 2025 e 2026).
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