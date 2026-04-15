HOME > ESPORTES
ESPORTES

Joia com proposta do Grupo City faz hat-trick contra o Bahia no Sub-20

Jovem atacante é desejado pelo grupo que controla a SAF do Tricolor

João Grassi
Heittor, do Palmeiras, na partida contra o Bahia nesta quarta-feira, 15
O Esporte Clube Bahia conheceu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira, 15, de maneira pesada. O Esquadrãozinho foi goleado pelo placar de 4 a 1 diante do Palmeiras, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.

Com proposta do Grupo City na mesa, o atacante Heittor marcou um hat-trick para o Verdão, além de um tento anotado por Felipe Teresa. O único gol tricolor veio de Ryan Nascimento, já no último lance da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes atuou com Iuri; Fredi, Gerald, Luiz Gustavo (Pedrinho) e Daniel Lima; Sidney, Wendel (Victor Hugo) e David Martins (Carioca); João Andrade (Iago), Caio Suassuna (Ryan Nascimento) e Dell.

Classificação e próximo compromisso

Com o revés, o Bahia estaciona nos 10 pontos e cai para a 6ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Palmeiras sobe para 16 pontos e mantém a liderança da competição.

O Tricolor volta a jogar no próximo domingo, 19, às 15h, contra o Galícia. A partida será disputada no Estádio Galdino Leite, válida pela 9ª rodada do Campeonato Baiano da categoria.

